Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Родиона и Ераста

Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Родиона и Ераста
Фото: pixabay.com
Особое внимание обращали на погоду при рождении детей в этот день

Православные чтят память апостолов Ераста и Родиона. В народном календаре 23 ноября получило название Родион Ледолом.

Что нельзя делать

23 ноября наши предки старались не покидать дома без особой надобности. Впрочем, это скорее было связано с погодой, а не с суевериями. В этот день зачастую трещал мороз, а дороги были покрыты наледью. Поэтому те, кто мог себе это позволить, отсиживались дома у теплой печки.

Что можно делать 23 ноября

  • Хорошей приметой на Руси считалось поесть хлеба с солью. Хлеб нужно было испечь собственноручно и освятить в церкви. Так можно было привлечь в дом деньги и счастье.
  • С помощью освященного хлеба в этот день можно также помириться с человеком, с которым была давняя ссора – достаточно угостить его кусочком, гласят народные приметы.
  • Такой хлеб давали и домашней скотине. Считалось, что таким образом можно уберечь животных от хворей.

Приметы на Родиона и Ераста

  • В этот день обращали внимание на погоду – слякоть и ненастье 23 ноября могли задержаться надолго.
  • Если был сильный снегопад – это к теплой зиме.
  • Особое внимание уделяли погоде при рождении детей в этот день. Если 23 ноября было солнечно, то малышу предрекали счастливую жизнь. Родившийся в хорошую погоду ребенок также будет умным и сильным, считали наши предки.

Полный календарь народных праздников на ноябрь "Утро" публиковало ранее.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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