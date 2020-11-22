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Православные чтят память апостолов Ераста и Родиона. В народном календаре 23 ноября получило название Родион Ледолом.
23 ноября наши предки старались не покидать дома без особой надобности. Впрочем, это скорее было связано с погодой, а не с суевериями. В этот день зачастую трещал мороз, а дороги были покрыты наледью. Поэтому те, кто мог себе это позволить, отсиживались дома у теплой печки.
Полный календарь народных праздников на ноябрь "Утро" публиковало ранее.
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