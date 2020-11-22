Гороскоп на 23 ноября 2020 года

Гороскоп на 23 ноября 2020 года
Звездное небо. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезды подскажут, как правильно распланировать свой день и успешно начать неделю

Луна в понедельник будет находиться в знаке зодиака Рыбы. Такое положение ночного светила благоволит к занятию творчеством и помощи окружающим. Благотворительность в этот период даст особое душевное удовлетворение. 

Овен

Звезды сулят Овнам незабываемые впечатления в этот день. В понедельник самое время отправиться на прогулку или даже организовать увеселительную поездку с родными и близкими.

Телец

23 ноября Тельцы будут на высоте. Энергетический поток от представителей этого знака зодиака привлечет к ним окружающих. Однако будьте осторожны – вступать в деловые отношения с непроверенными людьми не стоит.

Близнецы

День подходит для прогулок на природе и увеселительных поездок. Не исключены крупные финансовые поступления. У Близнецов наступает благоприятный период для начала новых дел.

Рак

23.11 Раки проведут в гармонии с собой и окружающими. День можно посвятить семье или близким друзьям. Самое время попросить прощения у тех, кого вы обидели.

Лев

Вселенная ждет от представителей этого знака проявление доброты и заботы. Совершенные в этот день хорошие поступки окупятся Львам втройне. На работе не исключены небольшие конфликты.

Дева

Звезды советуют Девам провести понедельник вместе с любимым человеком. Ваша вторая половинка нуждается в заботе и внимании, так что другие дела лучше отложить.

Весы

23 ноября Весам выпадет возможность раскрыть их внутренние творческие способности. Звезды сулят вам необычные знакомства, которые в будущем могут оказать огромное влияние на вашу жизнь и мировоззрение. Будьте открыты к новым людям.

Скорпион

Скорпионы проведут этот день в решении бытовых неурядиц. В целом, понедельник пройдет спокойно, без каких-либо ссор и потрясений. Вечером возможна небольшая размолвка с близким человеком.

Стрелец

Стрельцам следует быть осмотрительными. Врожденное любопытство и любовь к риску могут привести к печальным последствиям. Не исключены крупные финансовые потери, а также разлад в семье. Несдержанность может привести к серьезному конфликту на работе.

Козерог

23.11 сулит Козерогам новые приятные знакомства. Возможно, именно сегодня вы встретите свою вторую половинку. А вот серьезная ссора с любимым человеком может привести к краху отношений. Если вам дорог романтический союз, постарайтесь быть сдержанными.

Водолей

У Водолеев в этот день будет особенно обострена интуиция. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и обращайте внимание на знаки судьбы. Тогда вы сможете принять правильное решение и избежать серьезных неприятностей.

Рыбы

Рыбы в понедельник будут чувствовать тревожность и неуверенность в себе. Перепады настроения могут оказать серьезное негативное влияние на трудовую деятельность. Лучше всего этот день провести в уединении или посетить храм.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь ноябрь.  

Ольга ФЕДОРОВА

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