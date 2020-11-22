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Луна в понедельник будет находиться в знаке зодиака Рыбы. Такое положение ночного светила благоволит к занятию творчеством и помощи окружающим. Благотворительность в этот период даст особое душевное удовлетворение.
Овен
Звезды сулят Овнам незабываемые впечатления в этот день. В понедельник самое время отправиться на прогулку или даже организовать увеселительную поездку с родными и близкими.
Телец
23 ноября Тельцы будут на высоте. Энергетический поток от представителей этого знака зодиака привлечет к ним окружающих. Однако будьте осторожны – вступать в деловые отношения с непроверенными людьми не стоит.
Близнецы
День подходит для прогулок на природе и увеселительных поездок. Не исключены крупные финансовые поступления. У Близнецов наступает благоприятный период для начала новых дел.
Рак
23.11 Раки проведут в гармонии с собой и окружающими. День можно посвятить семье или близким друзьям. Самое время попросить прощения у тех, кого вы обидели.
Лев
Вселенная ждет от представителей этого знака проявление доброты и заботы. Совершенные в этот день хорошие поступки окупятся Львам втройне. На работе не исключены небольшие конфликты.
Дева
Звезды советуют Девам провести понедельник вместе с любимым человеком. Ваша вторая половинка нуждается в заботе и внимании, так что другие дела лучше отложить.
Весы
23 ноября Весам выпадет возможность раскрыть их внутренние творческие способности. Звезды сулят вам необычные знакомства, которые в будущем могут оказать огромное влияние на вашу жизнь и мировоззрение. Будьте открыты к новым людям.
Скорпион
Скорпионы проведут этот день в решении бытовых неурядиц. В целом, понедельник пройдет спокойно, без каких-либо ссор и потрясений. Вечером возможна небольшая размолвка с близким человеком.
Стрелец
Стрельцам следует быть осмотрительными. Врожденное любопытство и любовь к риску могут привести к печальным последствиям. Не исключены крупные финансовые потери, а также разлад в семье. Несдержанность может привести к серьезному конфликту на работе.
Козерог
23.11 сулит Козерогам новые приятные знакомства. Возможно, именно сегодня вы встретите свою вторую половинку. А вот серьезная ссора с любимым человеком может привести к краху отношений. Если вам дорог романтический союз, постарайтесь быть сдержанными.
Водолей
У Водолеев в этот день будет особенно обострена интуиция. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и обращайте внимание на знаки судьбы. Тогда вы сможете принять правильное решение и избежать серьезных неприятностей.
Рыбы
Рыбы в понедельник будут чувствовать тревожность и неуверенность в себе. Перепады настроения могут оказать серьезное негативное влияние на трудовую деятельность. Лучше всего этот день провести в уединении или посетить храм.
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