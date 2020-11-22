Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков зодиака
Фото: pixabay.com
Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Приближается конец високосного 2020 года, который оправдал все суеверия. Для многих он стал тяжелейшим. Что говорят звезды о последнем месяце 2020-го – в гороскопе на декабрь от "Утро.ру".

Овен

В декабре 2020-го Овны могут принять судьбоносное решение – например, о переезде в другую страну или смене религии. Если вы не боитесь ответственности, все перемены будут в лучшую сторону, говорят звезды.

Телец

Представителям этого знака зодиака стоит внимательнее присмотреться к окружающим и решить для себя, кто достоин доверия. Благоприятный месяц для денежных дел. Возможно, вы получите наследство. Декабрь также будет удачным и в плане карьеры.

Близнецы

В декабре 2020 Близнецам не стоит вступать в конфликты. Главной в этом месяце станет способность находить компромиссы. Упрямство в этом случае не сыграет вам на руку. Нежелание договариваться может под конец года обернуться неприятностями.

Рак

Ракам в декабре предстоит много работы. Однако продвижения по карьерной лестнице ждать не стоит. Это время для завершения проектов, выполнения поручений начальства, которых будет немало. Добросовестная работа может принести плоды в новом 2021 году, говорят звезды.

Лев

Особое внимание астрологи рекомендуют обратить на личную жизнь. Тем, кто одинок, возможно, предстоит романтическое знакомство. А тем, кто уже нашел свою любовь, стоит посвящать больше времени второй половине. Также это благоприятный период, чтобы наладить отношения с близкими и коллегами.

Дева

В декабре 2020 года звезды предрекают представителям этого знака зодиака изменения в профессиональной сфере. Уделяйте больше внимания работе и общению с коллегами. Стоит также задуматься о подарках для друзей и близких на Новый год.

Фото: pixabay.com

Весы

У Весов декабрь будет богат на путешествия. Это могут быть командировки или поездки в гости к родным. Также этот месяц благоприятен для тех, кому нужно оформить важные бумаги.

Скорпион

Представителям этого знака звезды советуют не гнаться за деньгами в ущерб интересам семьи или собственным принципам. Такое богатство не принесет счастья.

Стрелец

У Стрельцов удачный месяц. Звезды сулят исполнение давних планов. Придется потрудиться, но результат того стоит. Свойственное Стрельцам великодушие расположит к ним окружающих – отношения с коллегами и семьей наладятся.

Козерог

В декабре у представителей это знака появится потребность побыть наедине с собой. Возможен некий упадок духа к концу года. Вероятно, некоторых Козерогов посетит чувство, что окружающие не понимают их. Поразмыслить в одиночестве полезно всем, однако увлекаться не стоит – не опускайте руки. После черной полосы обязательно будет и белая, говорят звезды.

Водолей

Благоприятное время для планов на будущее. В декабре Водолеи будут полны сил и оптимизма. Подумайте, чего вы хотите добиться в следующем году и составьте план.

Рыбы

В декабре 2020 года основные события у Рыб будут происходить на личном фронте. Уделите больше времени второй половине, семье, близким. Постарайтесь наладить отношения с родственниками, которые на вас в обиде.

Таков гороскоп на декабрь 2020 года. Подробно о том, какие дела астрологи советуют завершить до конца года, читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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