Гороскоп на 24 ноября 2020 года

Гороскоп на 24 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
Астрологический прогноз расскажет, кому из рожденных под тем или иным знаком зодиака в этот вторник следует поберечься, а у кого все пойдет как по маслу

Луна 24 ноября находится в созвездии Рыб. В этот день все дела сложатся не легко, трудности будут встречаться почти на каждом шагу. Звезды не советуют перенапрягаться: усталость говорит о необходимости передохнуть, а плохое самочувствие указывает на то, что пришло время посетить врача – самолечение крайне опасно.  

Овен

У Овнов 24 ноября может возникнуть неразбериха в делах, но проблем удастся избежать, а нужных результатов вы достигнете. При этом не принимайте решения наспех. День хорош, чтобы пообщаться со старыми друзьями и приобрести новых.

Телец

Любая задача по плечу Тельцам благодаря их вере в свои силы. Не упустите возможности блеснуть умом и способностями. а также не отступайте перед преградами. Пользу принесет посещение кафе. Неплохо бы уделить время для совершенствования внешности – заняться фигурой.

Близнецы

Рожденным под этим знаком зодиака 24.11.2020 хорошо бы воплотить в жизнь давние планы и заняться полезным, пусть даже не таким важным, делом. Не тратьте деньги на незапланированные покупки и кажущиеся полезными вещи. Постарайтесь исполнить данные ранее обещания. А вот говорить лишнего не стоит.

Рак

В этот день у Раков вероятен успех в учебе или работе над новыми проектами. Однако не следует браться за то, что не по силам, и пытаться завоевать авторитет сомнительным способом. Придется истратиться на важное для ваших близких. Не исключены перемены в личной жизни.

Лев

Львам нужно воздержаться от принятия решений впопыхах. Действовать лучше проверенными способами, не останавливаясь и прислушиваясь к сердцу. День в целом принесет немало позитивных эмоций – вы можете получить интересное предложение по работе или творческому сотрудничеству, найдете выгодное применение деньгам и сможете заработать дополнительно.

Дева

Достичь легких и быстрых успехов Девам 24 ноября не удастся. Дела займут больше времени, чем обычно. Есть шанс, не испугавшись риска и вложив деньги, получить выгоду. Уделите время семье, встречам с любимым человеком и друзьями.

Весы

Представителям этого знака в этот день нужно постараться держать себя в руках и не расклеиваться. Креативным светит прибыль. Не исключена смена работы или профессии. Возможны приятные неожиданности и маленькие сюрпризы.  

Скорпион

Избежать нападок и справиться с любым делом Скорпионам 24.11.2020 поможет спокойствие. Нужно идти вперед, не зацикливаясь на достигнутом. Постарайтесь держаться в стороне от новых проектов: они обречены на неудачу. Вечером, чтобы восстановить силы, прогуляйтесь с друзьями,

Стрелец

Весь свой потенциал и энтузиазм Стрельцам в этот день следует направить в нужное русло. Возникшие трудности окажутся несерьезными. Вы можете получить неожиданные новости. не исключены незапланированные встречи с людьми, в общении с которыми вы очень нуждались. Вечером неплохо уделить время спорту или танцам – это поможет расслабиться.

Козерог

У Козерогов день пройдет в напряжении. Немного разрядить его помогут важные дела. Позже все проблемы разрешатся. Вечером стоит поговорить наедине с любимым человеком, чтобы наладить взаимоотношения. 

Водолей

Водолеям 24 ноября следует сдерживать эмоции, сохранять спокойствие. В общении с окружающими будьте максимально деликатны. Сгладить остроту разногласий вам поможет чувство юмора. Не исключено, что вам удастся хорошо заработать – это позволит изменить жизнь, как хотелось раньше.

Рыбы

До полудня у Рыб все будет идти спокойно – следуя интуиции, вы сможете сделать многое. Во второй половине дня из-за вашего упорного нежелания замечать очевидное будет сложнее. Не пытайтесь устраниться от проблем, предаваясь пагубным привычкам – учитесь на собственных ошибках, и тогда успех обеспечен.

Ранее звезды подсказали, что ожидает знаки зодиака в течение недели – с 23 по 29 ноября.

Полина ДОРОЖКИНА

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