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Православные 24 ноября чтут Феодора Студита – монаха и аскета. Он не раз подвергался заточению, гонениям и даже пыткам.
На Руси эту дату называли еще днем Федора Заметухи, Федора Застольника или Федоровыми ветрами. Так как в некоторых областях в это время уже лежал снег, крестьяне открывали путь на санях – ехали на рынки продать товар. Парни просто катались, а девушки вечером гадали на женихов.
Что можно делать 24 ноября
1. Нужно с самого утра много трудиться, закончить все сельхозработы следовало именно в этот день.
2. Желательно больше молчать.
3. Оставаться дома поближе к теплу
4. Выбросить из дома треснутые тарелки и стаканы.
Что нельзя делать 24 ноября
1. Не рекомендуется много спать и есть.
2. Уезжать далеко не стоит.
3. Также не следует злорадствовать
4. Запрещено вести себя агрессивно.
5. Не позволено давать в долг деньги и продукты.
6. Свататься и играть свадьбы нежелательно.
7. Не стоит браться за новые дела.
Народные приметы на 24 ноября
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