Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Феодора Студита

Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Феодора Студита
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
В этот вторник не следует долго спать и много есть

Православные 24 ноября чтут Феодора Студита – монаха и аскета. Он не раз подвергался заточению, гонениям и даже пыткам.

На Руси эту дату называли еще днем Федора Заметухи, Федора Застольника или Федоровыми ветрами. Так как в некоторых областях в это время уже лежал снег, крестьяне открывали путь на санях – ехали на рынки продать товар. Парни просто катались, а девушки вечером гадали на женихов.

Что можно делать 24 ноября

1. Нужно с самого утра много трудиться, закончить все сельхозработы следовало именно в этот день.

2. Желательно больше молчать.

3. Оставаться дома поближе к теплу

4. Выбросить из дома треснутые тарелки и стаканы.

Что нельзя делать 24 ноября

1. Не рекомендуется много спать и есть.

2. Уезжать далеко не стоит.

3. Также не следует злорадствовать

4. Запрещено вести себя агрессивно.

5. Не позволено давать в долг деньги и продукты.

6. Свататься и играть свадьбы нежелательно.

7. Не стоит браться за новые дела.

Народные приметы  на 24 ноября

  • Если солнце светит ярко, мороз не задержится.
  • Воробьи громко чирикают – жди оттепели.
  • Идет дождь или снег, значит, еще десять дней будет тепло.
  • Дующий в этот день ветер предвещает очень холодную зиму с метелями, а застывшая рябью река – теплую.
  • Выход на лед гусей – к слабому морозцу в Рождество.
  • Оттепель в этот день сулит раннюю весну.
  • Если небо усыпано звездами, в следующем году ожидается много грибов и ягод.

Ранее "Утро.ру" рассказало о приметах и суевериях в ноябре 2020 года.

Полина ДОРОЖКИНА

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