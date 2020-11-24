В эту среду, чтобы избежать неудач в любви, не стоит покупать обувь

Православная церковь 25 ноября отмечает день Ивана Милостивого. Этот святой помогал нуждающимся – отдавая им все, что имел.

На Руси в этот день родители молились о здоровье и благополучии детей. В те давние времена выпавший 25 ноября снег не таял до весны, поэтому наши предки эту дату еще называли днем Ивана Снежного.

Что можно делать 25 ноября

1. Хорошо покупать вещи.

2. Рекомендуется прислушиваться к советам.

3. Женщинам следует накормить мужей орехами, тогда, по поверью, они будут внимательнее, нежнее и ласковее.

4. Полезно в память об умерших родственниках делать добрые дела.

5. Неплохо дарить подарки – наши предки считали. Что это принесет счастье в будущем году.

6. Принято подавать на стол оладьи, пироги с морковкой и кисель.

Что нельзя делать 25 ноября

1. Не следует переезжать.

2. Запрещено венчаться.

3. Не стоит покупать обувь: не повезет в любви.

4. Переедать тоже не рекомендуется.

5. Нежелательно пересаживать комнатные цветы.

6. Отправляться в дальнюю поездку также не позволяется.

Народные приметы на 25 ноября

Дождь в этот день – к сырости и теплу до Нового года.

Плывущие навстречу ветру облака предвещают скорый снегопад, а низко висящие – мороз.

Если идет дождь или снег, то до 4 декабря будет тепло.

Утренняя изморозь сулит морозный вечер.

Выпавший 25 ноября снег останется до весны, которая придет с опозданием и будет холодной.

Оттепель в этот день – к ранней весне.

Ранее "Утро.ру" писало о церковных праздниках в ноябре 2020 года.

