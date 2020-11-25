Этот четверг для одних знаков зодиака будет удачным, а другим нужно быть осторожнее, предупреждают астрологи

Луна 26 ноября останется в созвездии Овна. В этот день не исключено получение прибыли, которую можно потратить на приобретение автомобиля и даже жилья. Звезды советуют не предаваться упадочническим настроениям, не лениться, не поддаваться слабостям - быть максимально активными. Доверчивым и наивным людям следует поберечься.

Овен

Овнам 26.11.2020 не рекомендуется торопиться принимать решения, делать выводы, совершать необдуманные поступки, давать сомнительные обещания – взвесьте все и составьте план. Держитесь подальше от воды: в этот день она крайне опасна для вас. Сдерживайте эмоции, чтобы не довести себя до нервного срыва.

Телец

До полудня Тельцам предстоит в напряжении преодолевать трудности и преграды, однако вы справитесь со всеми делами благодаря общению с друзьями и помощи семьи. Ближе к вечеру не исключены приятные сюрпризы, в том числе в личной жизни.

Близнецы

На работе у Близнецов в этот день все сложится наилучшим образом, и денег прибавится. Только не тратьте их на пустяки – вложите в дело или займитесь бизнесом, при этом не используйте мошеннических схем и не нарушайте закон. Возможно, вы получите неожиданное приглашение или предложение.

Рак

Способности, умения и сосредоточенность помогут Ракам 26 ноября добиться успеха в любых делах. Дома не исключены мелкие проблемы, но и с ними вы справитесь, хотя это потребует расходов. Давно тревожившие вас финансовые вопросы разрешатся.

Лев

Львам 26.11. не мешало бы накупить украшений, одежды, аксессуаров, безделушек для дома. Однако будьте крайне осторожны при заключении сделок и в других делах, связанных с финансами: вам грозит обман. Не доверяйте новым знакомым.

Дева

У Дев может возникнуть недопонимание с начальством. Однако 26.11.2020 очень даже подходит для того, чтобы спланировать проекты и разработать стратегию. Родственники и близкие друзья могут создать вам проблемы. Из-за безосновательной ревности будет трудно найти общий язык с любимым человеком. Есть риск получить травму или заболеть.

Весы

Рожденным под этим знаком зодиака в этот день следует сохранять бдительность на работе, а также быть крайне внимательными при оформлении деловой документов и учете материальных ценностей: они могут допустить фатальные ошибки. Не исключены разногласия с близкими людьми. Весам нужно обсуждать планы только с предельной осторожностью.



Скорпион

Для выполнения ответственных и важных дел Скорпионам этот день очень подходит. Только решения принимайте самостоятельно, не обращая внимание на советы окружающих, тогда потери, если и будут, то незначительные, и удастся достичь нужного результата без особых усилий. Возможно, вы встретитесь с людьми, которые очень скоро помогут и поддержат.

Стрелец

У Стрельцов это будет хороший день, гласит гороскоп на день. Вероятно улучшение финансового положения. Появится время для путешествий, спорта и походов. Удачными окажутся покупки, даже крупные. Не исключаются приятные знакомства. Однако в личной жизни из-за мнительности и чрезмерной осторожности могут возникнуть проблемы. Во второй половине дня вам грозят недомогания – избегайте перегрузок, стрессов и травмоопасных занятий.

Козерог

Козерогам 26 ноября подходит для общения с деловыми партнерами, а также интересных знакомств, благодаря которым откроются выгодные перспективы. От дополнительных и незапланированных трат вам лучше отказаться. Кроме того, не одалживайте никому денег.

Водолей

В этот день Водолеям нужно выполнять обязанности не спеша, грамотно распределяя время. Работа с удовольствием принесет отличные результаты. Разрешатся проблемы в семье: те, кто ссорился, помирятся, а расставшиеся сойдутся. Любимые окружат вас заботой и вниманием.

Рыбы

У Рыб день будет лучшим за последнее время. Он благоприятен для заключения сделок, подписания договоров и согласования проектов. Возможна неожиданная прибыль - выигрыш в лотерею или получение денежной премии. Вы будете пребывать в радужном настроении, знакомиться, признаваться в любви и дарить положительные эмоции окружающим.

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