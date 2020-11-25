Приметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста

Приметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не следует покупать что-то крупное, брать деньги в долг и стричься  - это лишь часть запретов в этот четверг

Православные христиане 26 ноября чтут Иоанна, за необыкновенное красноречие названного Златоустом. На Руси молились ему о справедливом суде над обманщиками и взяточниками.

Традиции и обычаи 26 ноября 

В день Иоанна Златоуста наши предки с утра ходили в церковь. Потом женщины готовили фарш – из мяса, грибов, рыбы, – и вся семья садилась лепить пельмени, которые замораживались и варились к обедам. Их нужно было приготовить очень много, так как считалось: чем больше съешь пельменей, тем удачнее окажется следующий год.

Народные приметы 26 ноября

1. Идет снег и громко каркают вороны – к теплу.

2. Дождь в день Иоанна Златоуста и иней на деревьях сулят богатый урожай хлеба в будущем году.

3. Если звезды на небе тусклые, то пойдет снег, яркие – ударит крепкий мороз.

4. Падают крупные снежные хлопья, значит, вот-вот потеплеет.

5. Ветер усилился или поменял направление, жди густого снегопада, а то и метели.

6. Зайцы, прибегающие из леса к домам, предвещают суровые морозы.

7. Падающие звезды и гром предупреждают о сильном ветре.

8. Если днем разыгралась снежная буря, ночью затрещит мороз.

Что можно делать 26 ноября

1. Неплохо отправиться в путешествие.

2. Ненужные вещи желательно отдать бедным или выбросить.

3. Хорошо бы укрепить заборы и строения.

Что нельзя делать 26 ноября

1. Не стоит делать крупные покупки.

2. Сплетничать тоже нежелательно.

3. Запрещено брать в долг деньги.

4. Не следует ругаться, даже на тех, кто вас обидел или обманул.

5. Лениться также не рекомендуется.

6. Не разрешено сплетничать и осуждать кого-то.

7. Крайне опасно стричься и использовать косметику.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников в ноябре года.  

Полина ДОРОЖКИНА

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