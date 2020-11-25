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Православные христиане 26 ноября чтут Иоанна, за необыкновенное красноречие названного Златоустом. На Руси молились ему о справедливом суде над обманщиками и взяточниками.
Традиции и обычаи 26 ноября
В день Иоанна Златоуста наши предки с утра ходили в церковь. Потом женщины готовили фарш – из мяса, грибов, рыбы, – и вся семья садилась лепить пельмени, которые замораживались и варились к обедам. Их нужно было приготовить очень много, так как считалось: чем больше съешь пельменей, тем удачнее окажется следующий год.
Народные приметы 26 ноября
1. Идет снег и громко каркают вороны – к теплу.
2. Дождь в день Иоанна Златоуста и иней на деревьях сулят богатый урожай хлеба в будущем году.
3. Если звезды на небе тусклые, то пойдет снег, яркие – ударит крепкий мороз.
4. Падают крупные снежные хлопья, значит, вот-вот потеплеет.
5. Ветер усилился или поменял направление, жди густого снегопада, а то и метели.
6. Зайцы, прибегающие из леса к домам, предвещают суровые морозы.
7. Падающие звезды и гром предупреждают о сильном ветре.
8. Если днем разыгралась снежная буря, ночью затрещит мороз.
Что можно делать 26 ноября
1. Неплохо отправиться в путешествие.
2. Ненужные вещи желательно отдать бедным или выбросить.
3. Хорошо бы укрепить заборы и строения.
Что нельзя делать 26 ноября
1. Не стоит делать крупные покупки.
2. Сплетничать тоже нежелательно.
3. Запрещено брать в долг деньги.
4. Не следует ругаться, даже на тех, кто вас обидел или обманул.
5. Лениться также не рекомендуется.
6. Не разрешено сплетничать и осуждать кого-то.
7. Крайне опасно стричься и использовать косметику.
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