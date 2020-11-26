Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Православная церковь 27 ноября поминает святого
Филиппа. Это был ученик Иисуса Христа и один из 12 апостолов. Он известен тем,
что во время почти всех его проповедей происходили чудеса. За христианскую веру
язычники замучили и казнили его.
Традиции и обычаи 27 ноября
В этот день на Руси начинался Рождественский пост. Называли 27 ноября Филиппов день и Заговенье на Рождественский пост: пока еще можно было есть молочное и мясо, а на следующие сутки наши предки употребляли в пищу только хлеб, овощи, фрукты и пустые каши, а рыбу и постное масло позволяли себе только в понедельник, среду и пятницу.
Также вечером 27 ноября проходили "бабьи засидки": собравшиеся вместе женщины пряли лен и шерсть. Кроме того, заготавливали кудель – полотно из конопли или льна, – поэтому дату называли Куделицей.
Девушки гадали, чтобы узнать своих будущих мужей.
Бытовало еще поверье, что в этот день нужно покормить домового. Для него во дворе ставили оставшуюся после ужина еду.
Народные приметы на 27 ноября
Что можно делать 27 ноября
1. Шить и вышивать.
2. Вязать.
3. Заниматься домашними делами.
4. Накрывать пышный стол
Что нельзя делать 27 ноября
1. Не следует перерабатывать.
2. Запрещено после захода солнца выходить из дома.
3. Нежелательно ревновать.
4. Ходить в одиночку ночью также не стоит.
Ранее "Утро.ру" назвало церковные праздники в ноябре 2020года.
Издания обвиняют друг друга в работе на спецслужбы
Один из разрушителей СССР посоветовал Москве не верить бацьке