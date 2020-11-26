Приметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день - Заговенье на Рождественский пост

Приметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день - Заговенье на Рождественский пост
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В эту пятницу, на Куделицу, лучше не выходить из дома после захода солнца

Православная церковь 27 ноября поминает святого Филиппа. Это был ученик Иисуса Христа и один из 12 апостолов. Он известен тем, что во время почти всех его проповедей происходили чудеса. За христианскую веру язычники замучили и казнили его.

Традиции и обычаи 27 ноября

В этот день на Руси начинался Рождественский пост. Называли 27 ноября Филиппов день и Заговенье на Рождественский пост: пока еще можно было есть молочное и мясо, а на следующие сутки наши предки употребляли в пищу только хлеб, овощи, фрукты и пустые каши, а рыбу и постное масло позволяли себе только в понедельник, среду и пятницу.

Также вечером 27 ноября проходили "бабьи засидки": собравшиеся вместе женщины пряли лен и шерсть. Кроме того, заготавливали кудель – полотно из конопли или льна, – поэтому дату называли Куделицей.

Девушки гадали, чтобы узнать своих будущих мужей.

Бытовало еще поверье, что в этот день нужно покормить домового. Для него во дворе ставили оставшуюся после ужина еду.

Народные приметы  на 27 ноября

  • Туман и каркающие вороны предвещают оттепель.
  • Водоемы замерзли, значит, рыбы будет много.
  • Дождь в этот день – к богатому урожаю пшеницы на следующий год, а солнце, тепло и сухо – к скудному.
  • Облачность или снегопад сулят плохую погоду в мае.
  • Если иней лег, овес в будущем году уродится.

Что можно делать 27 ноября

1. Шить и вышивать.

2. Вязать.

3. Заниматься домашними делами.

4.  Накрывать пышный стол

Что нельзя делать 27 ноября

1. Не следует перерабатывать.

2. Запрещено после захода солнца выходить из дома.

3. Нежелательно ревновать.

4. Ходить в одиночку ночью также не стоит.

Ранее "Утро.ру"  назвало церковные праздники в ноябре 2020года.  

Полина ДОРОЖКИНА

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