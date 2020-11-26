Одним в эту пятницу суждено преодолевать трудности. а других ждут приятные сюрпризы

В целом 27 ноября – хороший день для работоспособных, трудолюбивых и целеустремленных людей. Однако перенапрягаться не стоит, звезды настойчиво советуют не забывать и об отдыхе. С неприятными людьми лучше не общаться. Отвечать на нападки и агрессию тоже не следует.

Овен

Овнам астрологи рекомендуют посвятить 27 ноября работе с документами, деловым встречам. поиску надежных партнеров. Однако также будет время для неожиданных поездок и встреч с друзьями.

Телец



И у Тельцов этот день пройдет не только в делах, которые удастся завершить с успехом – привести в порядок и достичь желаемых результатов. Не исключено, что вы неожиданно получите немного денег, благодаря чему купите что-то нужное. Вечером смело отправляйтесь на вечеринку – есть вероятность приобрести новых знакомых.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам 27.11.2020 избегать стрессов, быть поспокойнее, поменьше упрямиться, чтобы не приобрести влиятельных недругов. Заключенные впопыхах сделки окажутся неудачными. Возможны финансовые потери. Незапланированные покупки следует отложить.

Рак

Раки в этот день не застрахованы от ошибок на работе, из-за чего возможны финансовые проблемы. Выйти из трудной ситуации помогут воля и старание. Постарайтесь найти в плотном графике время для передышки и отдыха, чтобы немного поднять себе настроение и укрепить здоровье.

Лев



И Львы могут потерять в финансах, хотя и немного. Это произойдет из-за невнимательности. Соберитесь и прибегните к помощи человека, которому доверяете. Не исключен тяжелый разговор с высокопоставленными чиновниками. От крупных покупок, если не советовались о них с близкими, надо бы отказаться

Дева

У Дев 26 ноября будет насыщенным и приятным. Однако не исключены конфликты или напряженные моменты. К вечеру все волнения улягутся, сомнения развеются, вы успокоитесь и отдохнете.

Весы

Большие задачи Весам в этот день лучше выполнять в команде. Не торопитесь принимать решения. связанные с финансами, подумайте и взвесьте каждую мелочь. Возможно. вы получите деньги. Сумма окажется меньше ожидаемой, но придется к месту.

Скорпион

Рожденных под этим знаком зодиака 27 ноября порадует успехами. Скорпионы могут взяться за новые дела и удачно завершить их без особых усилий. Есть вероятность получить повышение в должности. Несмотря на занятость, уделите время близким и обсудите важные вопросы с семьей.

Стрелец

Стрельцам 27.11.2020 предстоит разбираться с большим количеством проблем, но, следуя собственной интуиции, постепенно вы справитесь с ними, Хорош день для учебы. Не исключены разногласия с давними приятелями и трудности в отношениях с близкими. Постарайтесь сдерживать эмоции – это поможет избежать конфликтов.

Козерог

Козероги в этот день могут найти подходящих деловых партнеров. А еще истратить много денег. Возможны недомогания – стоит поберечься. Звезды предупреждают: встреча с незнакомыми людьми и походы в гости вам крайне нежелательны. Зато порадует общение с друзьями.

Водолей

Не исключено, что в этот день у Весов появятся новые помощники в работе, которые станут верными друзьями. Дела будут спориться, Добиться цели помогут амбиции и находчивость. Возможно, у вас начнется удивительная романтическая история. Или, напротив, произойдут перемены в личной жизни, требующие немалых капиталовложений.

Рыбы

Рыбам 27 ноября преподнесет много сюрпризов и неожиданностей. Планы будут меняться, но это не помешает справиться с любой задачей. Во всем, за что вы возьметесь, добьетесь успеха. В отношениях с любимым человеком все будет прекрасно. С новыми знакомствами не спешите.

Астрологический прогноз на весь последний осенний месяц 2020 года "Утро.ру" опубликовало ранее.

