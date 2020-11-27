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Православные 28 ноября чтут память святых Гурия, Самона и Авива. Все трое были истинными христианами. Они были замучены и преданы страшной смерти – первым двум отрубили головы, а третьего заживо сожгли.
Традиции и обычаи 28 ноября
На Руси 28 ноября ели мало и не веселились. Много работали. Не жаловались на тяжелую жизнь и судьбу.
После трудов шли в баню. Наши предки верили, что смывают с себя грязь и грехи.
Народные приметы на 28 ноября
Что можно делать 28 ноября
1. Помогать бедным едой и одеждой.
2. Мыться, париться в бане.
3. Вести себя спокойно и скромно.
Что нельзя делать 28 ноября
1. Развлечения, веселье и обжорство в этот день под запретом
2. Осуждать других тоже не стоит.
3. Нежелательно ссориться и ругаться.
4. И говорить плохое о людях не следует.
5. Не рекомендуется также жадничать, скупиться.
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