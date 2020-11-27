Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день

Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день
Фото: F. Herrmann/blickwinkel/www.globallookpress.com
Не следует в эту субботу развлекаться и веселиться

Православные 28 ноября чтут память святых Гурия, Самона и Авива. Все трое были истинными христианами. Они были замучены и преданы страшной смерти – первым двум отрубили головы, а третьего заживо сожгли.

Традиции и обычаи 28 ноября

На Руси 28 ноября ели мало и не веселились. Много работали. Не жаловались на тяжелую жизнь и судьбу.

После трудов шли в баню. Наши предки верили, что смывают с себя грязь  и грехи.

Народные приметы  на 28 ноября

  • Укрывший поля снег не растает до весны.
  • Сильный ветер, разгулявшийся в этот день, будет дуть до 19 декабря.
  • Если серые облака висят низко, скоро ожидается ненастье, высоко – в ближайшее время выглянет солнце.
  • Снега выпало мало, значит, следующий урожай хлеба будет скудным, много – богатым.
  • Восход багрового солнца предвещает надвигающуюся метель.
  • Оттепель в этот день сулит ненастный май.

Что можно делать 28 ноября

1. Помогать бедным  едой и одеждой.

2. Мыться, париться в бане.

3. Вести себя спокойно и скромно.

Что нельзя делать 28 ноября

1. Развлечения, веселье и обжорство в этот день под запретом

2. Осуждать других тоже не стоит.

3. Нежелательно ссориться и ругаться.

4. И говорить плохое о людях не следует.

5. Не рекомендуется также жадничать, скупиться.

Ранее "Утро.ру" посоветовало, как встретить Новый год, чтобы привлечь удачу. 

Полина ДОРОЖКИНА

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