Уберечься от неприятностей в эту субботу поможет астрологический прогноз

День не подходит для того, чтобы браться за новые дела и заводить новые знакомства. Зато для учебы и расширения кругозора 28 ноября способствует Лучше сдерживать эмоции, чтобы избежать неверных решений и конфликтов с окружающими. В личных отношениях желательно пойти на компромисс.

Овен

Спокойствие Овнов 28.11.2020 поможет успешно, не допустив ошибок, завершить дела. Во второй половине суток вы решите все проблемы. Есть шансы заключить выгодные сделки, хорошо подзаработать и приобрести нужные вещи. Близкие могут преподнести приятные сюрпризы.

Телец

Тельцы в этот день успеют все – и справиться со всеми трудностями в работе, и побывать на интересном мероприятии. Вы узнаете много нового и окажете хорошее впечатление на влиятельных людей.

Близнецы

Важные дела 28 ноября Близнецам лучше выполнить утром, тогда сложности будут преодолены. Вы можете получить заманчивое предложение по работе и найдете применение своим способностям. Вечером не исключено напряжение в отношениях с близкими.

Рак

У Раков появится вероятность исправить то, что им не по душе. В целом день пройдет плодотворно – вы решите важные вопросы, преодолев все преграды. После работы не исключены неожиданные поездки, которые разнообразят жизнь и оставят хорошую память.

Лев

Серьезных проблем у Львов в этот день не ожидается, но возможны мелкие волнения. Не спешите принимать решения и не давайте необдуманных обещаний. Уделите время близким – объяснитесь с ними, чтобы они поняли вас.

Дева

Девам предстоит трудное времяь. Однако предельная тактичность и деликатность помогут добиться успеха. Возможны незапланированные траты и ненужные покупки, сделанные впопыхах. Вечером есть шанс получить радостную весть.

Весы

Рожденные под этим знаком зодиака 28 ноября буду буквально завалены делами. Выполняя их. вы можете обратиться за помощью к близким и получите ее. Не исключены неожиданные встречи с людьми, которые подскажут, как решить возникшие у вас вопросы.

Скорпион

На работе Скорпионам в этот напряженный день следует держать себя в руках и не расстраиваться из-за какой-то мелкой неудачи. Звезды уверяют: вы справитесь с любыми проблемами. Старайтесь не перенапрягаться, поберегите здоровье. Хорошо бы и от вредных привычек отказаться. Ближе к вечеру есть вероятность получить травму – будьте осторожнее.

Стрелец

Стрельцам необходимо сохранять спокойствие, иначе есть риск не добиться успеха. Избегайте ссор, выяснения отношений, отложите решение острых вопросов. Излишняя нервозность 28.11.2020 может вызвать у Стрельцов сильные головные боли и бессонницу.

Козерог

Поступающие Козерогам в этот день деловые предложения будут выгодными – принесут буструю прибыль и рост доходов. Возможно. вы научитесь чему-то новому. что очень поможет в работе. Есть вероятность перемен к лучшему в личной жизни.

Водолей

У Водолеев 28 ноября будет немало дел. Есть шанс воплотить в жизнь ранее задуманное..Ближе к вечеру вы можете получить хорошие новости. Еще вам станет ясно. как решить рабочие вопросы и наладить отношения с близкими людьми. Поддержите, как обещали, старых знакомых.

Рыбы

Рыбам в этот день не стоит рисковать – будьте предельно осторожны и действуйте либо утром, либо в любое время дня, но по продуманному до мелочей плану, если такой есть. Не торопитесь тратить деньги, поэкономьте. Возможно, что вечером вам преподнесут подарки или приятные сюрпризы

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