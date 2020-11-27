Календарь народных праздников на декабрь 2020: приметы и суеверия

Календарь народных праздников на декабрь 2020: приметы и суеверия
Фото: Meinrad Riedo/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
"Утро.ру" расскажет о традициях, обрядах, поверьях и обычаях в последнем месяце года

О благоприятных и неудачных днях в декабре, традициях и суевериях наших предков в эту пору,а также о том, как они по приметам угадывали погоду, можно узнать из народного календаря, собранного "Утро.ру".

1 декабря – день Платона и Романа Зимоуказателей

В этот день на Руси старались угадать погоду на весь месяц и еще два следующих. Молились святым о помощи в решении проблем с деньгами и о богатом урожае в будущем году.

По приметам, сколько раз погода изменится  в этот день, столько же раз и за зиму. 

2 декабря – день Андрея Радетеля

По традиции в этот день проводили обряд "запирания дома" – чтобы защититься от беды. Следовало обойти жилище совсех сторон и постучать по дверным косякам и оконным рамам обухом топора или любым острым железным предметом. Не принято было выходить во двор.

Согласно приметам, летящие 2 декабря над деревьями большими стаями вороны и галки предвещают снег, севшие на землю – оттепель, а если в этот дены валит снег, то 3 июля польет дождь.

3 декабря – Проклов день

На Руси в эту дату мысленно гнали прочь (проклинали) всю нечистую силу.. Никуда не уезжали, считая что в дороге ждут неприятности.

По приметам, ждали вьюгу, если слышали пение снегиря или видели, как сорока под стреху прячется.

4 декабря – Введение во храм Богородицы

Этот день наши предки называли Воротами в зиму. Выезжали со двора на санях. 

Считалось: какая погода в этот день такая будет и в течение всех Святок, а оттепель сулит теплую зиму.

5 декабря – день Прокопа

Наши предки, собравшись вместе, утаптывали дороги и тропинки, а потом устраивали пышное празднество с пиром и играми.

Если волки выходили из леса близко к жилью людей, то на Руси ждали суровой и длительной зимы.

6 декабря – Митрофанов день

Продолжались веселые гуляния, катались на санях. Было запрещено спорить и ссориться.

По приметам, ясное небо в этот день предвещало морозную зиму, а снег и северный ветер  – такой же холодный ветер и дождь 6 июня.

7 декабря -  день Катерины Санницы, Женодавицы

Продолжалтись катания на санях, игры и забавы. Потом устраивали пир и дарили подарки,

Если в этот день слякотно и туманно, то 17 декабря мороза не будет.

8 декабря – Клим (Климент) Холодный

На Руси считали, что в этот день за любое важное дело надо браться до еды. Не следовало выходить из дома в сумерки и ночью.

По приметам, если в колодце тихо, зимой будет тепло, слышатся всплески воды и шорохи – морозно и вьюжно. 

9 декабря -  Егорий Зимний, день Георгия Победоносца, Юрьев день, Юрий Холодный

Нужно было рассчитаться по долгам. Все собирались на большой пир.

На Руси верили, что, если много снега выпадет до Егория, до 6 мая вырастет трава.

10 декабря – Романов день

Наши предки верили, что в этот день вся рыба прячется.

Сильно промерзшая в этот день земля, много инея иней и снег, лежащий буграми – к богатому урожаю в следующем году. Снег привалил вплотную к заборам, ожидается плохое лето, оставил просветы – хорошее

11 декабря – Сойкин день 

На Руси думали что эта птичка приносит счастье, и ждали ее. Девушки гадали на судьбу и будущее семьи.

По приметам, если снег идет в этот день,снегопад продлится до19 декабря. Восход багряного солнца сулит ясную погоду

12 декабря -  день Парамона Зимоуказателя

В этот день наши предки начинали убирать снег с крыш. Запрещалось ссориться.

Выпавший на Парамона снег сохранится до весны, метель разгуляется на неделю, .

13 декабря – Андрей Зимний, день апостола Андрея Первозванного

На Руси проводились магические обряды для избавления от дурных мыслей и кошмаров. Девушки гадали, читали заговоры "на любовь".

По приметам, низко плывущие облака сулят мороз.

14 декабря – день Наума-грамотника

Наши предки в этот день отдавали детей мастерам, чтобы те научили их живописи, музыке и тайным наукам. А еще раздавали милостыню

По приметам судили так: идут облака против ветра, значит, снег пойдет, молодой месяц, лежащий "на спинке", воспринимали как вестник оттепели.

15 декабря – день Аввакума

В этот день проводили обряд избавления детей от плаксивости.

На Руси думали: много снега выпало в этот день – к хорошему летнему сенокосу. 

16 декабря – Иван Безмолвник, Молчальник

Наши предки старались в этот день либо вообще молчать, либо мало говорить – для привлечения красноречия и удачи. Избегали ссор. Ложились спать пораньше. 

В спустившемся вечером к паутине пауке на Руси видели предупреждение об оттепели, в ярко светящей луне и звездном небе – о морозе.

17 декабря -  Варварины морозы, день Варвары

Выполнять некоторые работы по дому  было нежелательно. Лучше проводить его весело, с угощениями и гостями.

Много звезд 17 декабря предвещают морозы, тусклое небо – оттепель, а закат в облаках – снегопад.

18 декабря – Саввин день, Савва Сальник

В этот день были запрещены все работы. Нельзя было ругаться

Считалось, если 18 декабря дым из трубы на крыше стоит столбом, будет холодная, но солнечная погода; волочится – ненастная; в безветрие к земле клонится – снежная.

19 декабря – Никола Зимний

На Руси в этот день варили пиво, пекли пироги и угощались. Нежелательно было печалиться.

По приметам, суровая до 19 декабря зима сменится теплыми деньками до 25-го числа. Ясный день предвещает мороз, иней – богатый урожай овса в будущем году.

20 декабря – Амвросиев день

Праздники истекающего года остались позади. Наши предки готовились к большому празднику – Рождеству: наводили порядок в домах, стирали и т.д.

Мокрый снег 19 декабря предвещал дождливое лето, сухой и легкий – жаркое и засушливое.

21 декабря – день Анфисы-рукодельницы

Девушки-невесты в этот день начинали шить приданое. Запрещалось петь.

По приметам, если воробьи вьют гнезда, жди мороза через несколько дней.

22 декабря – Анна Темная. Зимняя

Беременным запрещалось шить, вязать, ругаться.

На Руси считали, если на деревьях много инея и большие сугробы намело, хороший урожай будет.

23 декабря – день мины, Евгафа. Ермогена, Иосифа

Нельзя ни на кого обижаться.

Приметы гласят: вокруг солнца и луны видны кольца, значит, снега выпадет много.

24 декабря – Никонов день

Можно загадывать желание на веточке яблони: если принесенная домой она распустилась – оно сбудется.

Был ясный восход, а позже солнце закрыли облака, значит, пойдет снег.

25 декабря – Спиридон Солнцеворот

Наши предки создавали обереги и читали защитные заговоры.

Солнце в этот день сулило ясный Новый год. а собирающие и тащащие в гнезда пух и перья воробьи – мороз.

26 декабря – Евстратиев день, день Евгения, Ведьмины посиделки

Запрещены горные и строительные работы.

Каким будет 26 декабря, таким окажется и январь. Вороны в стае каркают, а гуси хлопают крыльями и поджимают лапки, значит ударят крепкие морозы.

27 декабря - Филимонов день

Положено часто умываться.

Погода 27 декабря повторится в марте.

28 декабря – день Трифона

Принято было рано утром высыпать горящие угли на снег – чтобы отпугнуть злую силу.

Треск деревьев предвещает сильные морозы.

29 декабря – Агей Инесей

На Руси готовились к новогодним праздникам.

Считалось: какая погода в этот день, такая будет и на Святки.

30 декабря – день Анания, Данилов день

В это время принято было долго топить печь.

Наши предки верили: иней 30 декабря предвещает тепло на Святки, в целом же погода в этот день повторится в мае.

31 декабря -  день Модеста

Для защиты от нечисти на Руси было принято разжигать костры. продолжались гадания.

Приметы гласят: сорока, летающая возле жилья и пытающаяся забраться под стреху предвещает вьюгу, а ощипывающие на себе перья куры – снегопад.

Ранее "Утро.ру" предупредило о том, что можно и нельзя делать в Рождественский пост, начавшийся 28 ноября. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Закроют ли Москву: Собянин выступил с заявлением по коронавирусу

По словам градоначальника, система здравоохранения столицы успешно справляется с пандемией

В Армении рассказали о секретных переговорах Пашиняна с Путиным

Лидеры обсудили проблемы, возникшие после недавнего военного конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей