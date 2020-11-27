"Утро.ру" расскажет о традициях, обрядах, поверьях и обычаях в последнем месяце года

О благоприятных и неудачных днях в декабре, традициях и суевериях наших предков в эту пору,а также о том, как они по приметам угадывали погоду, можно узнать из народного календаря, собранного "Утро.ру".

1 декабря – день Платона и Романа Зимоуказателей



В этот день на Руси старались угадать погоду на весь месяц и еще два следующих. Молились святым о помощи в решении проблем с деньгами и о богатом урожае в будущем году.

По приметам, сколько раз погода изменится в этот день, столько же раз и за зиму.

2 декабря – день Андрея Радетеля

По традиции в этот день проводили обряд "запирания дома" – чтобы защититься от беды. Следовало обойти жилище совсех сторон и постучать по дверным косякам и оконным рамам обухом топора или любым острым железным предметом. Не принято было выходить во двор.

Согласно приметам, летящие 2 декабря над деревьями большими стаями вороны и галки предвещают снег, севшие на землю – оттепель, а если в этот дены валит снег, то 3 июля польет дождь.

3 декабря – Проклов день

На Руси в эту дату мысленно гнали прочь (проклинали) всю нечистую силу.. Никуда не уезжали, считая что в дороге ждут неприятности.

По приметам, ждали вьюгу, если слышали пение снегиря или видели, как сорока под стреху прячется.

4 декабря – Введение во храм Богородицы

Этот день наши предки называли Воротами в зиму. Выезжали со двора на санях.

Считалось: какая погода в этот день такая будет и в течение всех Святок, а оттепель сулит теплую зиму.

5 декабря – день Прокопа

Наши предки, собравшись вместе, утаптывали дороги и тропинки, а потом устраивали пышное празднество с пиром и играми.

Если волки выходили из леса близко к жилью людей, то на Руси ждали суровой и длительной зимы.

6 декабря – Митрофанов день

Продолжались веселые гуляния, катались на санях. Было запрещено спорить и ссориться.

По приметам, ясное небо в этот день предвещало морозную зиму, а снег и северный ветер – такой же холодный ветер и дождь 6 июня.

7 декабря - день Катерины Санницы, Женодавицы

Продолжалтись катания на санях, игры и забавы. Потом устраивали пир и дарили подарки,

Если в этот день слякотно и туманно, то 17 декабря мороза не будет.

8 декабря – Клим (Климент) Холодный

На Руси считали, что в этот день за любое важное дело надо браться до еды. Не следовало выходить из дома в сумерки и ночью.

По приметам, если в колодце тихо, зимой будет тепло, слышатся всплески воды и шорохи – морозно и вьюжно.

9 декабря - Егорий Зимний, день Георгия Победоносца, Юрьев день, Юрий Холодный

Нужно было рассчитаться по долгам. Все собирались на большой пир.

На Руси верили, что, если много снега выпадет до Егория, до 6 мая вырастет трава.

10 декабря – Романов день

Наши предки верили, что в этот день вся рыба прячется.

Сильно промерзшая в этот день земля, много инея иней и снег, лежащий буграми – к богатому урожаю в следующем году. Снег привалил вплотную к заборам, ожидается плохое лето, оставил просветы – хорошее

11 декабря – Сойкин день

На Руси думали что эта птичка приносит счастье, и ждали ее. Девушки гадали на судьбу и будущее семьи.

По приметам, если снег идет в этот день,снегопад продлится до19 декабря. Восход багряного солнца сулит ясную погоду

12 декабря - день Парамона Зимоуказателя

В этот день наши предки начинали убирать снег с крыш. Запрещалось ссориться.

Выпавший на Парамона снег сохранится до весны, метель разгуляется на неделю, .

13 декабря – Андрей Зимний, день апостола Андрея Первозванного

На Руси проводились магические обряды для избавления от дурных мыслей и кошмаров. Девушки гадали, читали заговоры "на любовь".

По приметам, низко плывущие облака сулят мороз.

14 декабря – день Наума-грамотника

Наши предки в этот день отдавали детей мастерам, чтобы те научили их живописи, музыке и тайным наукам. А еще раздавали милостыню

По приметам судили так: идут облака против ветра, значит, снег пойдет, молодой месяц, лежащий "на спинке", воспринимали как вестник оттепели.

15 декабря – день Аввакума

В этот день проводили обряд избавления детей от плаксивости.

На Руси думали: много снега выпало в этот день – к хорошему летнему сенокосу.

16 декабря – Иван Безмолвник, Молчальник

Наши предки старались в этот день либо вообще молчать, либо мало говорить – для привлечения красноречия и удачи. Избегали ссор. Ложились спать пораньше.

В спустившемся вечером к паутине пауке на Руси видели предупреждение об оттепели, в ярко светящей луне и звездном небе – о морозе.

17 декабря - Варварины морозы, день Варвары

Выполнять некоторые работы по дому было нежелательно. Лучше проводить его весело, с угощениями и гостями.

Много звезд 17 декабря предвещают морозы, тусклое небо – оттепель, а закат в облаках – снегопад.

18 декабря – Саввин день, Савва Сальник

В этот день были запрещены все работы. Нельзя было ругаться

Считалось, если 18 декабря дым из трубы на крыше стоит столбом, будет холодная, но солнечная погода; волочится – ненастная; в безветрие к земле клонится – снежная.

19 декабря – Никола Зимний

На Руси в этот день варили пиво, пекли пироги и угощались. Нежелательно было печалиться.

По приметам, суровая до 19 декабря зима сменится теплыми деньками до 25-го числа. Ясный день предвещает мороз, иней – богатый урожай овса в будущем году.

20 декабря – Амвросиев день

Праздники истекающего года остались позади. Наши предки готовились к большому празднику – Рождеству: наводили порядок в домах, стирали и т.д.

Мокрый снег 19 декабря предвещал дождливое лето, сухой и легкий – жаркое и засушливое.

21 декабря – день Анфисы-рукодельницы

Девушки-невесты в этот день начинали шить приданое. Запрещалось петь.

По приметам, если воробьи вьют гнезда, жди мороза через несколько дней.

22 декабря – Анна Темная. Зимняя

Беременным запрещалось шить, вязать, ругаться.

На Руси считали, если на деревьях много инея и большие сугробы намело, хороший урожай будет.

23 декабря – день мины, Евгафа. Ермогена, Иосифа

Нельзя ни на кого обижаться.

Приметы гласят: вокруг солнца и луны видны кольца, значит, снега выпадет много.

24 декабря – Никонов день



Можно загадывать желание на веточке яблони: если принесенная домой она распустилась – оно сбудется.

Был ясный восход, а позже солнце закрыли облака, значит, пойдет снег.

25 декабря – Спиридон Солнцеворот

Наши предки создавали обереги и читали защитные заговоры.

Солнце в этот день сулило ясный Новый год. а собирающие и тащащие в гнезда пух и перья воробьи – мороз.

26 декабря – Евстратиев день, день Евгения, Ведьмины посиделки

Запрещены горные и строительные работы.

Каким будет 26 декабря, таким окажется и январь. Вороны в стае каркают, а гуси хлопают крыльями и поджимают лапки, значит ударят крепкие морозы.

27 декабря - Филимонов день

Положено часто умываться.

Погода 27 декабря повторится в марте.

28 декабря – день Трифона

Принято было рано утром высыпать горящие угли на снег – чтобы отпугнуть злую силу.

Треск деревьев предвещает сильные морозы.

29 декабря – Агей Инесей

На Руси готовились к новогодним праздникам.

Считалось: какая погода в этот день, такая будет и на Святки.

30 декабря – день Анания, Данилов день

В это время принято было долго топить печь.

Наши предки верили: иней 30 декабря предвещает тепло на Святки, в целом же погода в этот день повторится в мае.

31 декабря - день Модеста

Для защиты от нечисти на Руси было принято разжигать костры. продолжались гадания.

Приметы гласят: сорока, летающая возле жилья и пытающаяся забраться под стреху предвещает вьюгу, а ощипывающие на себе перья куры – снегопад.

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