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О благоприятных и неудачных днях в декабре, традициях и суевериях наших предков в эту пору,а также о том, как они по приметам угадывали погоду, можно узнать из народного календаря, собранного "Утро.ру".
1 декабря – день Платона и Романа Зимоуказателей
В этот день на Руси старались угадать погоду на весь месяц и еще два следующих. Молились святым о помощи в решении проблем с деньгами и о богатом урожае в будущем году.
По приметам, сколько раз погода изменится в этот день, столько же раз и за зиму.
2 декабря – день Андрея Радетеля
По традиции в этот день проводили обряд "запирания дома" – чтобы защититься от беды. Следовало обойти жилище совсех сторон и постучать по дверным косякам и оконным рамам обухом топора или любым острым железным предметом. Не принято было выходить во двор.
Согласно приметам, летящие 2 декабря над деревьями большими стаями вороны и галки предвещают снег, севшие на землю – оттепель, а если в этот дены валит снег, то 3 июля польет дождь.
3 декабря – Проклов день
На Руси в эту дату мысленно гнали прочь (проклинали) всю нечистую силу.. Никуда не уезжали, считая что в дороге ждут неприятности.
По приметам, ждали вьюгу, если слышали пение снегиря или видели, как сорока под стреху прячется.
4 декабря – Введение во храм Богородицы
Этот день наши предки называли Воротами в зиму. Выезжали со двора на санях.
Считалось: какая погода в этот день такая будет и в течение всех Святок, а оттепель сулит теплую зиму.
5 декабря – день Прокопа
Наши предки, собравшись вместе, утаптывали дороги и тропинки, а потом устраивали пышное празднество с пиром и играми.
Если волки выходили из леса близко к жилью людей, то на Руси ждали суровой и длительной зимы.
6 декабря – Митрофанов день
Продолжались веселые гуляния, катались на санях. Было запрещено спорить и ссориться.
По приметам, ясное небо в этот день предвещало морозную зиму, а снег и северный ветер – такой же холодный ветер и дождь 6 июня.
7 декабря - день Катерины Санницы, Женодавицы
Продолжалтись катания на санях, игры и забавы. Потом устраивали пир и дарили подарки,
Если в этот день слякотно и туманно, то 17 декабря мороза не будет.
8 декабря – Клим (Климент) Холодный
На Руси считали, что в этот день за любое важное дело надо браться до еды. Не следовало выходить из дома в сумерки и ночью.
По приметам, если в колодце тихо, зимой будет тепло, слышатся всплески воды и шорохи – морозно и вьюжно.
9 декабря - Егорий Зимний, день Георгия Победоносца, Юрьев день, Юрий Холодный
Нужно было рассчитаться по долгам. Все собирались на большой пир.
На Руси верили, что, если много снега выпадет до Егория, до 6 мая вырастет трава.
10 декабря – Романов день
Наши предки верили, что в этот день вся рыба прячется.
Сильно промерзшая в этот день земля, много инея иней и снег, лежащий буграми – к богатому урожаю в следующем году. Снег привалил вплотную к заборам, ожидается плохое лето, оставил просветы – хорошее
11 декабря – Сойкин день
На Руси думали что эта птичка приносит счастье, и ждали ее. Девушки гадали на судьбу и будущее семьи.
По приметам, если снег идет в этот день,снегопад продлится до19 декабря. Восход багряного солнца сулит ясную погоду
12 декабря - день Парамона Зимоуказателя
В этот день наши предки начинали убирать снег с крыш. Запрещалось ссориться.
Выпавший на Парамона снег сохранится до весны, метель разгуляется на неделю, .
13 декабря – Андрей Зимний, день апостола Андрея Первозванного
На Руси проводились магические обряды для избавления от дурных мыслей и кошмаров. Девушки гадали, читали заговоры "на любовь".
По приметам, низко плывущие облака сулят мороз.
14 декабря – день Наума-грамотника
Наши предки в этот день отдавали детей мастерам, чтобы те научили их живописи, музыке и тайным наукам. А еще раздавали милостыню
По приметам судили так: идут облака против ветра, значит, снег пойдет, молодой месяц, лежащий "на спинке", воспринимали как вестник оттепели.
15 декабря – день Аввакума
В этот день проводили обряд избавления детей от плаксивости.
На Руси думали: много снега выпало в этот день – к хорошему летнему сенокосу.
16 декабря – Иван Безмолвник, Молчальник
Наши предки старались в этот день либо вообще молчать, либо мало говорить – для привлечения красноречия и удачи. Избегали ссор. Ложились спать пораньше.
В спустившемся вечером к паутине пауке на Руси видели предупреждение об оттепели, в ярко светящей луне и звездном небе – о морозе.
17 декабря - Варварины морозы, день Варвары
Выполнять некоторые работы по дому было нежелательно. Лучше проводить его весело, с угощениями и гостями.Много звезд 17 декабря предвещают морозы, тусклое небо – оттепель, а закат в облаках – снегопад.
18 декабря – Саввин день, Савва Сальник
В этот день были запрещены все работы. Нельзя было ругаться
Считалось, если 18 декабря дым из трубы на крыше стоит столбом, будет холодная, но солнечная погода; волочится – ненастная; в безветрие к земле клонится – снежная.
19 декабря – Никола Зимний
На Руси в этот день варили пиво, пекли пироги и угощались. Нежелательно было печалиться.
По приметам, суровая до 19 декабря зима сменится теплыми деньками до 25-го числа. Ясный день предвещает мороз, иней – богатый урожай овса в будущем году.
20 декабря – Амвросиев день
Праздники истекающего года остались позади. Наши предки готовились к большому празднику – Рождеству: наводили порядок в домах, стирали и т.д.
Мокрый снег 19 декабря предвещал дождливое лето, сухой и легкий – жаркое и засушливое.
21 декабря – день Анфисы-рукодельницы
Девушки-невесты в этот день начинали шить приданое. Запрещалось петь.
По приметам, если воробьи вьют гнезда, жди мороза через несколько дней.
22 декабря – Анна Темная. Зимняя
Беременным запрещалось шить, вязать, ругаться.
На Руси считали, если на деревьях много инея и большие сугробы намело, хороший урожай будет.
23 декабря – день мины, Евгафа. Ермогена, Иосифа
Нельзя ни на кого обижаться.
Приметы гласят: вокруг солнца и луны видны кольца, значит, снега выпадет много.
24 декабря – Никонов день
Можно загадывать желание на веточке яблони: если принесенная домой она распустилась – оно сбудется.
Был ясный восход, а позже солнце закрыли облака, значит, пойдет снег.
25 декабря – Спиридон Солнцеворот
Наши предки создавали обереги и читали защитные заговоры.
Солнце в этот день сулило ясный Новый год. а собирающие и тащащие в гнезда пух и перья воробьи – мороз.
26 декабря – Евстратиев день, день Евгения, Ведьмины посиделки
Запрещены горные и строительные работы.
Каким будет 26 декабря, таким окажется и январь. Вороны в стае каркают, а гуси хлопают крыльями и поджимают лапки, значит ударят крепкие морозы.
27 декабря - Филимонов день
Положено часто умываться.
Погода 27 декабря повторится в марте.
28 декабря – день Трифона
Принято было рано утром высыпать горящие угли на снег – чтобы отпугнуть злую силу.
Треск деревьев предвещает сильные морозы.
29 декабря – Агей Инесей
На Руси готовились к новогодним праздникам.
Считалось: какая погода в этот день, такая будет и на Святки.
30 декабря – день Анания, Данилов день
В это время принято было долго топить печь.
Наши предки верили: иней 30 декабря предвещает тепло на Святки, в целом же погода в этот день повторится в мае.
31 декабря - день Модеста
Для защиты от нечисти на Руси было принято разжигать костры. продолжались гадания.
Приметы гласят: сорока, летающая возле жилья и пытающаяся забраться под стреху предвещает вьюгу, а ощипывающие на себе перья куры – снегопад.
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