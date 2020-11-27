Церковные праздники в декабре 2020 года

Православный календарь на каждый день

Основные праздники декабря 2020 года для православных верующих – в обзоре "Утро.ру".

4 ДЕКАБРЯ

Введение в храм Пресвятой Богородицы

Православные почитают этот день священным. На четвертые сутки зимы верующие празднуют одно из самых важных православных торжеств. Именно 4 декабря отец с матерью привели Богородицу в Иерусалимский храм для посвящения Господу.

7 ДЕКАБРЯ

Памяти великомученицы Екатерины

7 декабря православные отдают дань памяти великомученице Екатерине. Верующие вспоминают, какие испытания пришлось пройти святой перед смертью. Екатерина скончалась в период римского императора Максимина.

13 ДЕКАБРЯ

Святого Андрея Первозванного

Великий праздник для всех христиан. 13 декабря православная церковь чтит память Апостола Андрея Первозванного. Этот святой является одним из самых приближенных к Иисусу Христу учеников – одним из двенадцати апостолов.

17 ДЕКАБРЯ

Великомученицы Варвары

Эту святую замучили во времена императора Максимиана. Перед смертью Варвару подвергли страшным пыткам. 17 декабря верующие отдают дань памяти великомученице.

19 ДЕКАБРЯ

Святого Николая

Еще один важный праздник в православном календаре. Имя Николая Чудотворца ассоциируется у верующих с невероятными событиями и настоящим чудом. Святой Николай был великим целителям, а также почитается как защитник детей.

22 ДЕКАБРЯ

Святой Анны

22 декабря православные верующие отдают дань памяти матери Богородицы – Анне. Также церковь вспоминает о непорочном зачатии праведной Анной Девы Марии.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем народных праздников на декабрь 2020 год.