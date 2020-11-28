Гороскоп на 29 ноября 2020 года

Гороскоп на 29 ноября 2020 года
Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Астрологический прогноз подскажет, как лучше распланировать свой день

Первая половина дня обещает быть благоприятной. Желательно уделить время встречам – как деловым, так и неформальным. Удастся с легкостью наладить контакты с окружающими. Велика вероятность того, что именно 29 ноября будет положено начало романтической истории. Ближе ко второй половине дня эмоциональный фон ухудшится – придется бороться со страхами и переживаниями.

Овен

Овнов ждет достаточно напряженный день. Однако ваши целеустремленность и настойчивость помогут реализовать поставленные задачи. Не удастся избежать небольших разногласий с близкими. Настроение улучшат возможные денежные поступления.

Телец

29 ноября удача будет на стороне Тельцов. Вы наконец поймете, в каком направлении нужно двигаться, чтобы достичь своих целей. Вероятны приятные сюрпризы и хорошие новости. Появится возможность разобраться со старыми делами и приступить к чему-то новому.

Близнецы

Первая половина дня готовит для Близнецов неприятные испытания. Нужно быть предельно внимательными, чтобы не допустить ошибок и не наступить на старые грабли. После обеда влияние позитивных тенденций усилится. Дела будут идти в гору, что, несомненно, сильно обрадует вас.

Рак

Звезды обещают Ракам максимально насыщенный и продуктивный день. 29.11.20 будет возможность распланировать свое будущее и расставить приоритеты. Не пренебрегайте полученной информацией – в скором времени она вам понадобится. И не бойтесь решать финансовые вопросы.

Лев

В воскресенье Львам стоит отказаться от спешки. В противном случае вы можете наделать глупых ошибок. Прислушайтесь к своей интуиции – она точно не подведет. Также не стесняйтесь обращаться за советом к близким и друзьям. Помощь со стороны положительно повлияет на ситуацию.

Дева

29 ноября Девам будет сложно найти общий язык с окружающими. Любая критика в этот день воспринимается вами в штыки. Полагайтесь на свои силы и не ждите помощи от других людей. Не забывайте про отдых. Вторая половина дня – отличный период для того, чтобы заняться чем-то интересным.

Весы

До обеда удача будет на стороне Весов. Получится разобраться со многими делами. Заметный прогресс порадует вас. Сегодня многим понадобится ваша помощь. Придется решать не только свои, но и чужие дела. Вторая половина дня готовит какие-то неприятные сюрпризы.

Скорпион

29 ноября Скорпионы смогут отвлечься от рутины и заняться интересными делами. Возможны новые проекты, которые окажутся весьма перспективными. В этот день интуиция не будет вас подводить. Найдется время для общения с родными и друзьями.

Стрелец

Стрельцов ждет крайне благоприятный день 29.11.2020. Переговоры и встречи будут проходить успешно. Вам удастся найти новых союзников. Возможны приятные знакомства, которые перерастут либо в любовную связь, либо в дружбу. Вы будете полны энергии и желания менять жизнь к лучшему.

Козерог

Несмотря на сложности, Козероги смогут сохранять спокойствие и не реагировать на внешние раздражители. У вас получится справиться со всеми трудностями и достичь успеха в делах. 29.11.20 вас ожидают приятные сюрпризы и хорошие новости, которые зарядят позитивом на весь день.

Водолей

Водолеям не стоит браться за серьезные дела, гласит гороскоп на день. Есть риск упустить из виду важные нюансы и совершить нелепые ошибки. Не исключено, что придется отменить какие-то планы. Не нужно прислушиваться к своей интуиции – сегодня ее подсказки будут лишь вводить в заблуждение.

Рыбы

Рыбам стоит задуматься о будущем и решить, как действовать дальше. Однако не стоит торопиться и рассказывать о своих планах окружающим. Ближе ко второй половине дня звезды обещают удачные совпадения. Благодаря этому вы успешно реализуете задуманное. 

Ранее "Утро.ру" поделилось календарем церковных праздников на декабрь. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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