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В этот день православные почитают память Левия Матфея – одного из двенадцати апостолов. Святой считается автором первого канонического Евангелия.
До знакомства с Христом Левий Матфей собирал пошлину. Однажды Иисус заметил святого за своей работой и приказал следовать за ним. С тех пор евангелист стал одним из ближайших учеников Христа.
Существует несколько версий смерти апостола. Одни источники утверждают, что Левий Матфей был убит в 60-том году в Эфиопии. Другие сообщают, что святого казнили за веру в городе Иераполис. Третья версия гласит – мученик умер в римской крепости Апсарос, расположенной в Грузии.
Традиции и обычаи 29 ноября
В этот день предки ходили друг к другу в гости. Хозяйки накрывали на стол, за которым в дальнейшем велись задушевные беседы. Считалось, что подобные посиделки – способ не только расслабиться и обменяться новостями, но и привлечь удачу в дом.
29 ноября было не принято принимать алкоголь. Его заменяли горячим сбитнем – напитком, сделанным на основе меда, пряностей и трав.
Что можно делать 29 ноября
В Матвеев день можно смело отправляться в гости или, наоборот, принимать их у себя. Атмосфера будет максимально благоприятной и располагающей на интересные разговоры.
Что нельзя делать в Матвеев день
1. Ни в коем случае нельзя ходить в одном носке или тапке. В противном случае с одним из близких случится несчастье.
2. Нежелательно разговаривать с человеком через порог, иначе не удастся избежать ссор.
3. В этот день стоит избегать конфликтов и сквернословия. Есть риск навлечь на себя неприятности.
Приметы 29 ноября
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