Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день

Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день
Фото: Timofei Izotov/Russian Look/www.globallookpress.ru
Стоит отказаться от ссор и сквернословия

В этот день православные почитают память Левия Матфея – одного из двенадцати апостолов. Святой считается автором первого канонического Евангелия.

До знакомства с Христом Левий Матфей собирал пошлину. Однажды Иисус заметил святого за своей работой и приказал следовать за ним. С тех пор евангелист стал одним из ближайших учеников Христа.

Существует несколько версий смерти апостола. Одни источники утверждают, что Левий Матфей был убит в 60-том году в Эфиопии. Другие сообщают, что святого казнили за веру в городе Иераполис. Третья версия гласит – мученик умер в римской крепости Апсарос, расположенной в Грузии.

Традиции и обычаи 29 ноября

В этот день предки ходили друг к другу в гости. Хозяйки накрывали на стол, за которым в дальнейшем велись задушевные беседы. Считалось, что подобные посиделки – способ не только расслабиться и обменяться новостями, но и привлечь удачу в дом.

29 ноября было не принято принимать алкоголь. Его заменяли горячим сбитнем – напитком, сделанным на основе меда, пряностей и трав.

Что можно делать 29 ноября

В Матвеев день можно смело отправляться в гости или, наоборот, принимать их у себя. Атмосфера будет максимально благоприятной и располагающей на интересные разговоры.

Что нельзя делать в Матвеев день

1. Ни в коем случае нельзя ходить в одном носке или тапке. В противном случае с одним из близких случится несчастье.

2. Нежелательно разговаривать с человеком через порог, иначе не удастся избежать ссор.

3. В этот день стоит избегать конфликтов и сквернословия. Есть риск навлечь на себя неприятности.

Приметы 29 ноября

  • На улице ветер – ждите холодную и снежную зиму.
  • Дождь за окном – к теплой и сырой зиме.
  • Идет снег – в скором времени начнутся сильные метели.
  • Если тучи низко висят над землей, то наступят заморозки.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников на весь декабрь 2020.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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