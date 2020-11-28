Астрологический прогноз от "Утро.ру" подскажет, как провести начало первого месяца зимы на позитиве

Начало зимы станет не самым лучшим временем. В этот период люди будут более пессимистичны и менее активны. Астрологи советуют не забывать о том, что окружающие могут быть не в настроении, и делать скидку на это при общении.

Овен

Представителям этого знака Зодиака стоит провести ближайшие семь дней в уединении. Займитесь собой и самообразованием. Знания, которые Овны приобретут на этой неделе, совсем скоро пригодятся в профессиональной области.

Телец

Астрологи предупреждают, что Тельцам захочется в будние дни проявить себя на работе. Однако пока звезды не на вашей стороне. тщательно выполняйте свои задачи и дважды проверяйте выполненную работу перед отчетом у начальства.

Близнецы

Вам в начале недели захочется праздника. Тем не менее Близнецам стоит дождаться пятницы, чтобы устроить домашнюю вечеринку или отправиться в мини-путешествие. Если позволите себе расслабиться раньше, могут возникнуть неприятности.

Рак

Представителям этого знака же, наоборот, нельзя откладывать на конец недели важные дела. Ваша продуктивность будет на высоте до среды, а затем Ракам придется побороться с ленью, чтобы завершить нужные дела.

Лев

Львам предстоят насыщенные дни. Не переживайте, гороскоп на неделю гласит, что ваша общительность и очарование помогут решить все проблемы, а энтузиазм позволит получить выгоду там, где вы этого совсем не ждали.

Звезды подсказывают Девам, что настала пора заняться своей личной жизнью. Сейчас у вас есть шанс воспользоваться позитивными тенденциями. Оглянитесь вокруг, возможно, вы упускаете свое счастье.

Весы

Вас ждут испытания на прочность с 30 ноября по 6 декабря. Весы разочаруются в окружающих. Будет казаться, что все вокруг не те, за кого себя выдают. Не спешите делать выводы, дождитесь неопровержимых доказательств.

Скорпион

Скорпионам выпадет шанс улучшить свое материальное состояние. Чтобы добиться финансовых успехов, слушайте свою интуицию. Если будете придерживаться своих взглядов на жизнь, а не слушать советы окружающих, сможете добиться перемен.

Стрельцы

Представителям этого знака зодиака будет полезно отправиться в отпуск на неделе с 30 декабря по 6 ноября. Если же такой возможности нет, то стоит каждый день хотя бы час времени посвящать только себе. Иначе Стрельцам грозит перенапряжение.

Козерог

Козероги уже настроены на то, чтобы поскорее встретить Новый год. 2020 выдался трудным, поэтому вы питаете особые надежды на 2021-й. Если составите список целей на будущий год именно на этой неделе, то ваши ожидания оправдаются. Не забывайте, что прописывать все нужно до мелочей.

Водолей

Водолеев ждет благоприятная неделя. Вам удастся показать окружающим свои лучшие качества, что, несомненно, сыграет вам на руку. Не стесняйтесь действовать, но не занимайтесь тем, что приносит вам дискомфорт.

Рыбы

Рыбам полезно будет больше общаться с друзьями и коллегами. В последнее время вы чувствовали некое одиночество, от которого пора избавиться. Однако без самостоятельных усилий ничего не произойдет. Смело соглашайтесь на любые предложения.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на декабрь 2020 года.