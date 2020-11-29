Избежать неприятностей в начале рабочей недели поможет астрологический прогноз

Понедельник будет наполнен событиями. Гороскоп обещает новые знакомства, неожиданные встречи. Для того, чтобы извлечь максимум из этого дня, постарайтесь произвести хорошее впечатление на окружающих. Также 30.11 отлично подойдет для работы над собой, учебы и творчества.

Овен

Настало время перемен. Не бойтесь рисковать и экспериментировать, потому что в этом случае перед вами откроются невероятные перспективы. Однако постарайтесь избегать перенапряжений, иначе не исключены проблемы со здоровьем. Если в личной жизни возникли трудности, то не стесняйтесь попросить помощи у старших родственников.

Телец

Астрологи советуют Тельцам 30 ноября попробовать что-то новое. Не отказывайтесь от заманчивых предложений и не ленитесь. Также не занимайтесь самообманом и не убегайте от проблем. Наберитесь терпения и закончите дела, которые долгое время откладывали.

Близнецы

Будьте готовы к тому, что окажетесь в центре внимания. Однако это пойдет Близнецам только на пользу: 30.11 вы станете всеобщим любимцем. Но не тратьте внутренние ресурсы на ненужных людей, иначе сил может не остаться. Также не стоит придавать значения семейным ссорам и неприятностям.

Рак

Приготовьтесь к любым поворотам судьбы. Не придавайте значения мелким неудачам, потому что они временны. Лучше думайте о хорошем, потому что в этот период мысли особенно материальны. Во второй половине дня Ракам следует отдохнуть и побыть наедине с собой.

Лев

В понедельник 30.11.20 Львы найдут подход даже к самым сложным людям. Используйте этот шанс, чтобы достигнуть своих целей: проявляйте дружелюбие, заводите новые знакомства. Найдите время для того, чтобы заняться любимым делом. Вечер лучше провести в компании близких и родных.

Дева

Звезды не исключают, что в понедельник Дев ожидают приятные знакомства. Не оставайтесь в стороне и проявляйте инициативы. Но важно знать, что в понедельник не исключены трудности в общении с противоположным полом, поэтому наберитесь трепания и избегайте резких высказываний. По возможности исключите деловые поездки и поездки на дальние расстояния.

Весы

В этот понедельник Весы будут по-особенному привлекательными, поэтому будьте готовы к повышенному вниманию со стороны противоположного пола. Не отказывайтесь, если вас приглашают отлично провести время: сходите в театр, ресторан или просто прогуляйтесь. Возможны перемены к лучшему в деловой сфере.

Скорпион

30.11 Скорпионам можно заняться своей личной жизнью. Смело признавайтесь в чувствах: вас едва ли отвергнут. Также постарайтесь отпустить старые обиды и перестать думать о прошлом. Как только вы это сделаете, перед вами откроются блестящие перспективы.

Стрелец

Звезды рекомендуют Стрельцам пересмотреть свои взгляды на жизнь: начните мыслить позитивно и тогда жизнь заиграет яркими красками. Для того, чтобы добиться успеха в работе проявите смекалку и придумайте необычные способы достижения цели.

Козерог

В понедельник Козерогам следует заняться налаживанием полезных связей. Наберитесь трепания и придерживайтесь намеченной линии. Аккуратнее с резкими высказываниями, потому что они могут все испортить. Остерегайтесь вмешательства посторонних лиц в вашу жизнь и не доверяйте малознакомым людям.

Водолей

30 ноября звезды обещают Водолею много внимания и много комплиментов, поэтому забудьте на время о трудностях и проблемах и просто наслаждайтесь моментом. Также смекалка и сообразительность Водолеев положительно скажется на их работе: не исключено повышение. Будьте осторожны и обратите внимание на знаки, которые посылает вам судьба.

Рыбы

Судьба подарит Рыбам много шансов. Не упустите их: будьте активны и инициативны. Но при этом не стоит перенапрягаться, если чувствуете, что устали, тогда возьмите отпуск или просто посвятите вечер отдыху. Самое время строить планы на будущее: не бойтесь и смело двигайтесь к намеченной цели.

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