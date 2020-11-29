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30 ноября православные чтят память святителя Григория Чудотворца. Родители будущего епископа были язычниками, однако еще в юношестве он увлекся философией. Ответы на вечные вопросы ему помогло найти христианство. Благодаря вере и своему дару Григорий стал известен в городе, впоследствии он стал 1-м епископом Неокесарийским.
В народе в этот день обычно "закатывали зиму": прыгали в выпавший снег и кувыркались в нем. Считалось, что это приносит удачу и укрепляет здоровье. Также 30 ноября – третий день Рождественского поста, поэтому многие праздники, в том числе и свадьбы, оказывались под запретом. Также наши предки, которые называли последний день осени днем Григория Зимоуказателя, гадали, какой же будет зима. Для этого использовали обычное колесо: если оно укатывалось далеко, тогда предстоящая зима будет долгой и суровой, а если оно постоянно падало, тогда заморозков бояться не стоит.
Что нельзя делать 30 ноября
Что можно делать 30 ноября
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