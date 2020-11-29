Путешествия, запланированные на этот день, лучше перенести на другую дату

30 ноября православные чтят память святителя Григория Чудотворца. Родители будущего епископа были язычниками, однако еще в юношестве он увлекся философией. Ответы на вечные вопросы ему помогло найти христианство. Благодаря вере и своему дару Григорий стал известен в городе, впоследствии он стал 1-м епископом Неокесарийским.

В народе в этот день обычно "закатывали зиму": прыгали в выпавший снег и кувыркались в нем. Считалось, что это приносит удачу и укрепляет здоровье. Также 30 ноября – третий день Рождественского поста, поэтому многие праздники, в том числе и свадьбы, оказывались под запретом. Также наши предки, которые называли последний день осени днем Григория Зимоуказателя, гадали, какой же будет зима. Для этого использовали обычное колесо: если оно укатывалось далеко, тогда предстоящая зима будет долгой и суровой, а если оно постоянно падало, тогда заморозков бояться не стоит.

Что нельзя делать 30 ноября

Постарайтесь не одалживать деньги, вещи и продукты. Считалось, что таким образом вы навлекаете на себя финансовые проблемы и семейные ссоры.

30 ноября нельзя ссориться и конфликтовать, иначе обиженные обязательно постараются отомстить.

Отложите путешествия. Поездки даже на небольшие расстояния рискуют обернуться неприятностью.





Что можно делать 30 ноября

Проведите этот день в спорной обстановке и в гармонии с собой.

Постарайтесь ограничить общение с людьми, которые не вызывают у вас доверия: можно нарваться на предательство.

Разберитесь с делами, на которые накопились за последнее время, иначе могут возникнуть проблемы.





Народные приметы 30 ноября

Если утро выдалось морозным – в ближайшие дни заметно похолодает.

Пасмурная погода указывает на то, что и зимой солнце будет редкостью.

Река покрылась темным льдом – к хорошему урожаю.

Весь день стоит хорошая погода – зима будет теплой и комфортной.





Ранее "Утро.ру" рассказывало, что можно и нельзя делать в Рождественский пост.