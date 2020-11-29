Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день Григория Чудотворца

Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день Григория Чудотворца
Фото: pixabay.com
продолжениеСмешные анекдоты на 30 ноября
Путешествия, запланированные на этот день, лучше перенести на другую дату

30 ноября православные чтят память святителя Григория Чудотворца. Родители будущего епископа были язычниками, однако еще в юношестве он увлекся философией. Ответы на вечные вопросы ему помогло найти христианство. Благодаря вере и своему дару Григорий стал известен в городе, впоследствии он стал 1-м епископом Неокесарийским. 

В народе в этот день обычно "закатывали зиму": прыгали в выпавший снег и кувыркались в нем. Считалось, что это приносит удачу и укрепляет здоровье. Также 30 ноября – третий день Рождественского поста, поэтому многие праздники, в том числе и свадьбы, оказывались под запретом. Также наши предки, которые называли последний день осени днем Григория Зимоуказателя, гадали, какой же будет зима. Для этого использовали обычное колесо: если оно укатывалось далеко, тогда предстоящая зима будет долгой и суровой, а если оно постоянно падало, тогда заморозков бояться не стоит. 

Что нельзя делать 30 ноября 

  • Постарайтесь не одалживать деньги, вещи и продукты. Считалось, что таким образом вы навлекаете на себя финансовые проблемы и семейные ссоры. 
  • 30 ноября нельзя ссориться и конфликтовать, иначе обиженные обязательно постараются отомстить.
  • Отложите путешествия. Поездки даже на небольшие расстояния рискуют обернуться неприятностью. 


Что можно делать 30 ноября 

  • Проведите этот день в спорной обстановке и в гармонии с собой. 
  • Постарайтесь ограничить общение с людьми, которые не вызывают у вас доверия: можно нарваться на предательство. 
  • Разберитесь с делами, на которые накопились за последнее время, иначе могут возникнуть проблемы. 


Народные приметы 30 ноября 

  • Если утро выдалось морозным – в ближайшие дни заметно похолодает. 
  • Пасмурная погода указывает на то, что и зимой солнце будет редкостью. 
  • Река покрылась темным льдом – к хорошему урожаю. 
  • Весь день стоит хорошая погода – зима будет теплой и комфортной. 


Ранее "Утро.ру" рассказывало, что можно и нельзя делать в Рождественский пост. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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