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Православная церковь 1 декабря поминает святых Платона и Романа. Оба пострадали за веру. Одного из них пытали, а потом обезглавили. Другого били и замучили до смерти.
На Руси называли дату днем Романа и Платона Зимоуказателей. Святым молились о достатке в доме, возможности пережить зиму и хорошем урожае в будущем.
Традиции и обычаи 1 декабря
Наши предки в этот день вырезали из дерева (чаще – из липы) посуду, делали из обожженной глины игрушки, а также обереги. Кроме того, заготавливали лекарственные растения – белую омелу и алоэ, еловые почки и шишки, смолу хвойных деревьев.
Народные приметы на 1 декабря
Что можно делать 1 декабря
1. Стирать постельное белье.
2. Убираться в доме.
3. Заниматься росписью, лепкой, резьбой по дереву.
4. Радоваться и смеяться.
Что нельзя делать 1 декабря
1. Выполнять тяжелую работу нежелательно.
2. Не следует выходить из дома.
3. Уезжать далеко тоже не стоит.
4. Ссориться с кем бы то ни было не рекомендуется.
5. Нежелательно также ссориться.
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