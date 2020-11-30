Приметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Платона и Романа Зимоуказателей

Приметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Платона и Романа Зимоуказателей
Фото: The Irish Image Collection / Des/www.globallookpress.com
В этот вторник нежелательно выходить из дома и заниматься тяжелой работой

Православная церковь 1 декабря поминает святых Платона и Романа. Оба пострадали за веру. Одного из них пытали, а потом обезглавили. Другого били и замучили до смерти.

На Руси называли дату днем Романа и Платона Зимоуказателей. Святым молились о достатке в доме, возможности пережить зиму и хорошем урожае в будущем.

Традиции и обычаи 1 декабря

Наши предки в этот день вырезали из дерева (чаще – из липы) посуду, делали из обожженной глины игрушки, а также обереги. Кроме того, заготавливали лекарственные растения – белую омелу и алоэ, еловые почки и шишки, смолу хвойных деревьев.

Народные приметы на 1 декабря

  • Сколько раз погода изменится в этот день, столько раз и в течение всей зимы. 
  • Круг опоясал месяц – жди снегопада, яркие блики сбоку – похолодает.
  • Ожившие муха или комар, а также ворон, гуляющий по земле, сулят потепление.
  • Если метель налетела, то и на Масленицу будет мести снег.
  • Ветер дует сильный – к морозной и снежной зиме.

Что можно делать 1 декабря

1. Стирать постельное белье.

2. Убираться в доме.

3. Заниматься росписью, лепкой, резьбой по дереву.

4. Радоваться и смеяться.

Что нельзя делать 1 декабря

1. Выполнять тяжелую работу нежелательно.

2. Не следует выходить из дома.

3. Уезжать далеко тоже не стоит.

4. Ссориться с кем бы то ни было не рекомендуется.

5. Нежелательно также ссориться.

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Полина ДОРОЖКИНА

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