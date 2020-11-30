Гороскоп на 1 декабря 2020 года

Гороскоп на 1 декабря 2020 года
Фото: Утро.ру
Звезды подскажут, что ожидает в этот день каждый из знаков зодиака

Во вторник, 1 декабря, многим будет нелегко. В начале дня хорошо бы избежать масштабных мероприятий, а в конце – удержаться от агрессии и пойти на компромисс. Повезет с покупками – есть возможность приобрести давно желаемое и нужное. Вечером стоит пообщаться с близкими и обсудить домашние дела. 

Овен

Рожденным под этим знаком 1 декабря подходит для знакомства с людими, благодаря которым в дальнейшем произойдут хорошие перемены. В работе Овнам не следует спешить, хорошо бы повысить квалификацию и пополнить знания. Следите за документами и вещами – можете потерять что-то из них. Не покупайте все подряд, чтобы понапрасну не истратить много денег. 

Телец

Воздержавшись от споров и конфликтов, Тельцы в этот день смогут добиться успеха в делах. За большую работу лучше не приниматься. Не исключены проблемы с финансами – продумайте свои расходы до мелочей.  

Близнецы

В этот день Близнецы получат много разных предложений. Можете согласиться и на рискованные, только просчитайте каждый шаг. Не поддавайтесь влиянию, принимайте решения самостоятельно. От поездок неплохо бы отказаться, как и от новых знакомств.

Рак 

У Раков 01.12.2020 будет немало хороших планов и выгодных предложений. Вы сможете завершить старые проекты и наладить отношения с окружающими. Есть вероятность получить неожиданные деньги и подарки. В отношениях с любимым человеком сдержите эмоции.

Лев 

Львам 01.12. хорошо бы проявить креативность, тогда в делах все пойдет на лад – успех и прибыль не заставят себя ждать. Возможно очень перспективное знакомство. Встречи – и деловые, и личные – лучше провести во второй половине дня.   

Дева

Увлечение составлением планов на будущее помешает Девам заниматься текущими делами, что негативно отразится на работе и зарплате. Соберитесь с мыслями и не отвлекайтесь на решение чьих-то проблем. Отложите решение вопросов, связанных с финансами и крупными покупками.

Весы

Весам в это время придется исправлять допущенные ранее ошибки. Правильно расставляйте приоритеты и следуйте задуманному плану. В общении с окружающими будьте тактичнее, чтобы не спор не перерос в ссору.

Скорпион

У Скорпионов 1 декабря выдастся трудным. Вы будете чересчур взволнованны. Чтобы этим не воспользовались недруги, постарайтесь сохранять спокойствие. Из-за спешки и нежелания рассмотреть все варианты можете потерять деньги – воспользуйтесь советом знающего человека, прежде чем принимать важное решение. 

Стрелец 

Из-за переживаний Стрельцы 01.12.20 могут упустить нечто важное. Однако есть вероятность получить выгодное деловое предложение и найти новый источник доходов. Также вы можете удачно решить давние финансовые проблемы.

Козерог  

Козерогам 01.12.2020 любое важное дело и сложный вопрос будут по плечу. Не исключено, что вы сможете достичь больше, чем думали. Неплохо бы посетить светскую вечеринку: от нее будет польза. 

Водолей 

Звезды советуют Водолеям в этот день бросить все усилия на новое дело. Вечером вы можете исправить старую, мучившую вас, ошибку, а еще вам преподнесут приятный сюрприз. 

Рыбы

Рожденные под этим знаком зодиака сумеют преодолеть преграды. Уверенность в своих силах поможет Рыбам достичь многого. Есть шанс начать со старыми знакомыми бизнес или новое дело. Все вопросы будут решаться быстро и легко. В отношениях с близкими будьте терпеливее.

Ранее стало известно, как пройдет у всех знаков зодиака неделя с 30 ноября по 6 декабря.

Полина ДОРОЖКИНА

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