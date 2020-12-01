Выбрасывать оставшуюся еду в эту среду не рекомендуется

Православный мир 2 декабря почитает Авдия (Авдея). Это имя, которое означает "слуга бога", святой оправдал своей жизнью. Он укрывал сбегавших от гонений христиан в пещерах, ходил к тем, кто попал в темницу, и поддерживал их. Был предан вере, обладал даром предсказателя.

Традиции и обычаи 2 декабря

На Руси считали Авдея покровителем домашнего очага и семейного счастья. Наверное, потому дату и назвали днем Авдея Радетеля. Также наши предки верили, что в это время на улице бесчинствует нечистая сила, из-за чего старались остаться дома у печки. Они занимались несложной работой, для защиты от простуды пили травяные отвары с медом и разговаривали.

Народные приметы на 2 декабря

Изменивший направление ветер сулит перемену погоды.

Ясное небо – к морозам в скором времени, пасмурное – к теплу.

Если домашние животные неспокойны – лягаются, бодаются и т.п., – налетит метель.

Сильный ветер и снегопад предвещают лютую и долгую зиму, а также позднюю весну.

Выпало очень много снега и образовались высокие сугробы, значит, урожай в будущем году ожидается богатый.

Что можно делать 2 декабря

1. Отдавать все, что стало ненужным – припасы, вещи, – тем, кто беден.

2. Заниматься легкой работой.

3. Сидя в тепле и попив отвара из трав с медом, вести беседы.

Что нельзя делать 2 декабря

1. Не следует выкидывать оставшуюся еду.

2. Запрещено устраивать споры.

3. Скандалить тоже не стоит.

4. Нежелательно ссориться, особенно с близкими.

5. Без особой необходимости не рекомендуется выходить из дома.

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