Звезды подскажут, что ожидает в этот день каждый из знаков зодиака

Луна 2 декабря будет находиться в знаке Рака. Этот день будет удачен для тех, кто проявит настойчивость и решительность. Споров, и обсуждений острых тем лучше не затевать. До полудня неплохо бы побывать за городом, прогуляться по парку. Также это время подходит период для отправки писем, телефонных разговоров и встреч с друзьями и знакомыми.

Овен

У Овнов 02.12.2020 будет непростой день – дела и заботы навалятся разом. Хотя вы справитесь со всем, усилий это потребует немалых. Проявите осторожность при решении вопросов, связанных с финансами: есть вероятность потерь. В отношениях с близкими будьте терпеливее и внимательнее.

Телец

Тельцам 2 декабря подходит для того, чтобы пообщаться с давними партнерами и завести новые деловые связи. За новое лучше не браться. Сделки и покупки также следует отложить. Не исключен риск поссориться с родными и друзьями при обсуждении каких-то вопросов.

Близнецы

Рожденные под этим знаком зодиака наверстают упущенное, воплотят в жизнь прежние планы. Четкое выполнение задач сведут к минимуму расходы. День порадует встречами с приятными людьми. Возможно, у вас начнется новая романтическая история.

Рак

Для переговоров, завершения начатого ранее и решения важных вопросов Ракам больше подойдет первая половина дня. С задачами, какими бы сложными они не оказались, вы справитесь. Однако спешить и хвататься за все не стоит – распределите дела, чтобы избежать нервного перенапряжения. Покупки будут удачны только мелкие, с крупными не повезет.

Лев

Опыт и мудрость помогут Львам 02.12.2020 преодолеть все трудности. Дальнюю поездку неплохо бы перенести на другое время. Также звезды не советуют вам давать обещания, связанные с деньгами, заключать сделки и приобретать что-то большое и дорогое. В личной жизни все сложится удачно – проявите инициативу.

Дева

У Дев в этот день серьезных проблем не ожидается. Однако большинство из задуманного пойдет не так и отнимет время, кое-какие дела придется отложить. До полудня не принимайте важных решений. А вот тем, кто занимается торговлей, может крупно повезти – прибыль не за горами, сделки завершатся успехом, даже рискованные дела обернутся удачей.

Весы

Весам 2 декабря подойдет и для работы, и для досуга. Будьте настойчивы, и добьетесь позитивного результата даже в тех делах, которые казались невыполнимыми. Начало новых отношений в личной жизни в зависимости от вашего желания может перерасти в дружбу или любовь.

Скорпион

У Скорпионов этот день сложится неудачно, если принимать решения впопыхах и произносить необдуманные слова – постарайтесь воздержаться от этого. А если вы еще и поскандалите, начнете кого-то разоблачать или затеете ссору, останетесь без работы. Отказавшись от подобного, можете успешно завершить важное дело. Ближе к вечеру вам могут преподнести приятные сюрпризы.

Стрелец

Уверенность в своих способностях поможет Стрельцам справиться с такими задачами, которые прежде не поддавались. При участии в сложных проектах опирайтесь на свою интуицию, тогда будете осторожны там, где нужно, и рисковать, когда успех обеспечен. Может, в этот день вы отправитесь в неожиданную поездку.

Козерог

В этот день Козероги могут завести новых знакомых и партнеров. Есть шанс получить подарки и финансовые сюрпризы. Принимать важные решения, брать кредиты или давать деньги в долг не следует.

Водолей

Водолеям 02.12.2020 нужно тщательно обдумывать все, прежде чем принимать решения. Хорошо бы воспользоваться советом опытного человека. День подходит для небольших покупок, от крупных лучше отказаться. Звезды не советуют брать взаймы: очень трудно будет рассчитаться.

Рыбы

Эмоции 2 декабря могут нарушить покой Рыб. Старайтесь меньше волноваться: это станет помехой в делах – не даст завершить начатое, – а также может отразиться на здоровье. Если сомневаетесь, или нет желания взять на себя ответственность, повремените с принятием решений. Не исключено, что вечером вас порадуют хорошие новости и приятные сюрпризы.

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