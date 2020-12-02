Об удаче и опасностях, подстерегающих все знаки зодиака, расскажет астрологический прогноз на этот четверг

Убывающая Луна 3 декабря задержится в Раке. Этот день не всем подходит для того, чтобы браться за новые дела, давать обещания, рассматривать предложения, составлять далеко идущие планы.

Овен

В коммерческих делах этот день принесет Овнам удачу. А выезжать за город не стоит. Также проявите осторожность с деньгами и имуществом – возможны кражи. Не исключены конфликты с окружающими, постарайтесь сгладить острые углы, будьте терпеливее.

Телец

Тельцам 03.12.2020 подходит для творчества и учебы. Ваши планы могут воплотиться. Очень скоро в вашей жизни произойдут перемены. Возникшие у вас идеи и замыслы оценят родные и друзья. Сдерживайте эмоции, чтобы избежать ссор.

Близнецы

На работе Близнецов в этот день ждет полный успех. А вот домашние дела могут занять много времени и потребовать незапланированных расходов. Вечером вас порадуют встречи со старыми друзьями и прогулка на свежем воздухе.

Рак

У Раков 3 декабря ожидаются сложности, особенно в общении. Вы можете допустить ошибку при работе с документами – будьте внимательнее, не подписывайте ничего, пока тщательно не проверите. Не исключены ссоры в семье. Физических нагрузок следует избегать, чтобы не навредить здоровью, особенно если есть хронические заболевания.

Лев

Попытка Львов 03.12.2020 выполнить все дела сразу приведет к ошибкам, поэтому действуйте не спеша, постепенно. Финансовые дела лучше отложить. Постарайтесь также не распоряжаться крупными суммами денег. Астрологи рекомендуют уделить внимание домашним проблемам – заменить или починить то, что сломалось. В романтический отношениях возможен сюрприз.

Дева

В этот день Девы могут достичь поставленных ранее целей, только не торопитесь и не теряйте время. Есть шанс воплотить в жизнь давние планы или идеи. Вероятны незначительные финансовые потери. Зато вечером вы можете получить неожиданный подарок.

Весы

Весам 3 декабря удастся решить все проблемы. На работе ждет успех, что отметит и начальство, хотя повышение в должности пока не светит. При этом есть вероятность получить дополнительный доход. Незаурядные способности помогут в коммерческих делах.

Скорпион

Ничего не откладывая на потом, Скорпионы в этот день достигнут больших успехов. Вам повезет и в завершении важного дела, и в решении сложного вопроса. Есть вероятность завести полезные знакомства и роман. Энергию и эмоции придаст вечерняя прогулка.

Стрелец

У Стрельцов это будет непростой день. Фантазии о грядущих небывалых успехах отвлекут от текущих дел, и вы допустите массу ошибок. Звезды советуют вам быть осторожными, чтобы не испортить и не сломать чужую вещь – за это придется дорого заплатить.

Козерог

Интересные дела помогут Козерогам 03.12.2020 отвлечься от неприятных мыслей. В вашей жизни могут произойти перемены. Избавьтесь от излишней подозрительности, чтобы не портить отношения с близкими людьми. Поберегите силы и здоровье.

Водолей

В этот день Водолеям придется брать все дела на себя, но они справятся. Решения нужно принимать, следуя своей интуиции. Если это уместно и оправданно, рискуйте. В личной жизни стоит присмотреться к тому, кто рядом. Свободное время хорошо бы провести на природе.

Рыбы

С помощью экспериментов и новых способов решения привычных задач Рыбы 3 декабря справятся с несколькими делами одновременно. А вот важные переговоры и встречи лучше отложить. Избегайте физических перегрузок. Общение с симпатичными вам людьми доставит удовольствие.

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