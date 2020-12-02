Гороскоп на 3 декабря 2020 года

Гороскоп на 3 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
Об удаче и опасностях, подстерегающих все знаки зодиака, расскажет астрологический прогноз на этот четверг

Убывающая Луна 3 декабря задержится в Раке. Этот день не всем подходит для того, чтобы браться за новые дела, давать обещания, рассматривать предложения, составлять далеко идущие планы.

Овен 

В коммерческих делах этот день принесет Овнам удачу. А выезжать за город не стоит. Также проявите осторожность с деньгами и имуществом – возможны кражи. Не исключены конфликты с окружающими, постарайтесь сгладить острые углы, будьте терпеливее.

Телец 

Тельцам 03.12.2020 подходит для творчества и учебы. Ваши планы могут воплотиться. Очень скоро в вашей жизни произойдут перемены. Возникшие у вас идеи и замыслы оценят родные и друзья. Сдерживайте эмоции, чтобы избежать ссор.

Близнецы 

На работе Близнецов в этот день ждет полный успех. А вот домашние дела могут занять много времени и потребовать незапланированных расходов. Вечером вас порадуют встречи со старыми друзьями и прогулка на свежем воздухе.

Рак 

У Раков 3 декабря ожидаются сложности, особенно в общении. Вы можете допустить ошибку при работе с документами – будьте внимательнее, не подписывайте ничего, пока тщательно не проверите. Не исключены ссоры в семье. Физических нагрузок следует избегать, чтобы не навредить здоровью, особенно если есть хронические заболевания.

Лев 

Попытка Львов 03.12.2020 выполнить все дела сразу приведет к ошибкам, поэтому действуйте не спеша, постепенно. Финансовые дела лучше отложить. Постарайтесь также не распоряжаться крупными суммами денег. Астрологи рекомендуют уделить внимание домашним проблемам – заменить или починить то, что сломалось. В романтический отношениях возможен сюрприз.

Дева

В этот день Девы могут достичь поставленных ранее целей, только не торопитесь и не теряйте время. Есть шанс воплотить в жизнь давние планы или идеи. Вероятны незначительные финансовые потери. Зато вечером вы можете получить неожиданный подарок.

Весы

Весам 3 декабря удастся решить все проблемы. На работе ждет успех, что отметит и начальство, хотя повышение в должности пока не светит. При этом есть вероятность получить дополнительный доход. Незаурядные способности помогут в коммерческих делах.

Скорпион

Ничего не откладывая на потом, Скорпионы в этот день достигнут больших успехов. Вам повезет и в завершении важного дела, и в решении сложного вопроса. Есть вероятность завести полезные знакомства и роман. Энергию и эмоции придаст вечерняя прогулка.

Стрелец 

У Стрельцов это будет непростой день. Фантазии о грядущих небывалых успехах отвлекут от текущих дел, и вы допустите массу ошибок. Звезды советуют вам быть осторожными, чтобы не испортить и не сломать чужую вещь – за это придется дорого заплатить.

Козерог 

Интересные дела помогут Козерогам 03.12.2020 отвлечься от неприятных мыслей. В вашей жизни могут произойти перемены. Избавьтесь от излишней подозрительности, чтобы не портить отношения с близкими людьми. Поберегите силы и здоровье.

Водолей 

В этот день Водолеям придется брать все дела на себя, но они справятся. Решения нужно принимать, следуя своей интуиции. Если это уместно и оправданно, рискуйте. В личной жизни стоит присмотреться к тому, кто рядом. Свободное время хорошо бы провести на природе.

Рыбы

С помощью экспериментов и новых способов решения привычных задач Рыбы 3 декабря справятся с несколькими делами одновременно. А вот важные переговоры и встречи лучше отложить. Избегайте физических перегрузок. Общение с симпатичными вам людьми доставит удовольствие.

Ранее "Утро.ру" публиковало астрологический прогноз на неделю – с 30 ноября по 6 декабря.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Депутат бундестага обвинил НАТО в испорченных отношениях Европы с Россией

Диалог с Москвой должен основываться на сотрудничестве, а не угрозах

Скрипалей сдали российским следователям

Племянница экс-полковника ГРУ записала разговор с сестрой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей