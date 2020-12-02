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Православные 3 декабря чтут ученика Иоанна Златоуста и архиепископа Константинополя Прокла, а также проповедника и предсказателя Григория Декаполита.
Традиции и обычаи 3 декабря
На Руси дату называли Проклов день, или день Проклинателя нечисти: существовало поверье, что в этот день нечистая сила будет сильнее прежнего вредить человеку. Чтобы не впустить ее в дом, наши предки проводили специальные обряды и, обходя жилище, крестились, произносили разные заговоры, а еще молили святого Прокла о защите.
Также в этот день было принято выезжать на санях, только не далеко.
Народные приметы на 3 декабря
Сидящий на самой верхушке дерева тетерев сулит солнечную и теплую погоду.
Рано утром нет ветра и навалило много снега, значит, несколько следующих дней, а то и целая неделя, будут ясными.
Поющий снегирь или прячущаяся под стреху сорока предвещают вьюгу.
Изогнутые длинной полосой перистые облака – к метели.
Ненастье в этот день сулит дождь 3 июня.
Что можно делать 3 декабря
1. Во всем помогать окружающим.
2. Составлять планы на ближайшее время.
3. Тщательнее, чем прежде, мыть руки перед едой.
Что нельзя делать 3 декабря
1. Не стоит устраивать шумные застолья.
2. Запрещены дальние поездки.
3. Также нежелательно браться за новые дела.
4. Не следует ссориться, тем более с родственниками и друзьями.
5. Есть после захода солнца тоже не принято.
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