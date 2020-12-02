Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в Проклов день

Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в Проклов день
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В этот четверг не стоит устраивать шумные застолья и ехать далеко

Православные 3 декабря чтут ученика Иоанна Златоуста и архиепископа Константинополя Прокла, а также проповедника и предсказателя Григория Декаполита.

Традиции и обычаи 3 декабря

На Руси дату называли Проклов день, или день Проклинателя нечисти: существовало поверье, что в этот день нечистая сила будет сильнее прежнего вредить человеку. Чтобы не впустить ее в дом, наши предки проводили специальные обряды и, обходя жилище, крестились, произносили разные заговоры, а еще молили святого Прокла о защите.

Также в этот день было принято выезжать на санях, только не далеко.

Народные приметы  на 3 декабря

Сидящий на самой верхушке дерева тетерев сулит солнечную и теплую погоду.

Рано утром нет ветра и навалило много снега, значит, несколько следующих дней, а то и целая неделя, будут ясными.

Поющий снегирь или прячущаяся под стреху сорока предвещают вьюгу.

Изогнутые длинной полосой перистые облака – к метели.

Ненастье в этот день сулит дождь 3 июня.

Что можно делать 3 декабря

1. Во всем помогать окружающим.

2. Составлять планы на ближайшее время.

3. Тщательнее, чем прежде, мыть руки перед едой.

Что нельзя делать 3 декабря

1. Не стоит устраивать шумные застолья.

2. Запрещены дальние поездки.

3. Также нежелательно браться за новые дела.

4. Не следует ссориться, тем более с родственниками и друзьями.

5. Есть после захода солнца тоже не принято.

Ранее "Утро.ру" перечислило все народные праздники в декабре 2020 года.

Полина ДОРОЖКИНА

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