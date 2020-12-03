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Православные 4 декабря отмечают большой праздник – Введение в храм Пресвятой Богородицы. Это одно из 12 важнейших после Пасхи церковных торжеств. Оно связано с Девой Марией. Родители отдали ее служить богу в трехлетнем возрасте. Повзрослев, она обручилась с праведником Иосифом и спустя время родила Иисуса Христа.
Традиции и обычаи 4 декабря
На Руси эту дату назвали Ворота зимы. Устраивались "Введенские ярмарки". Надев самые лучшие наряды, наши предки утром шли в церковь, а потом – в гости, где их ждали угощения. Проводились шумные гулянья с катаниями на санях.
Также 4 декабря именовали Везением. А еще Праздником молодой семьи – поженившиеся осенью пары сначала пировали со всеми за богатым столом, а затем выезжали на санях с дугой, украшенной лентами.
Что нельзя делать 4 декабря
1. Запрещены все работы и домашние дела.
2. Венчаться и проводить крестины также не следует.
3. Не рекомендуется давать милостыню.
4. И ходить на кладбище нежелательно.
5. Ссориться и произносить бранные слова тоже ни к чему.
Что можно делать 4 декабря
1. Печь оладьи.
2. Готовить много угощений – не только постных, но и из рыбы.
3. Накрывать столы.
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