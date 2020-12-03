Шумное веселье, свадьбы, венчания и крестины в эту пятницу абсолютно нежелательны

Православные 4 декабря отмечают большой праздник – Введение в храм Пресвятой Богородицы. Это одно из 12 важнейших после Пасхи церковных торжеств. Оно связано с Девой Марией. Родители отдали ее служить богу в трехлетнем возрасте. Повзрослев, она обручилась с праведником Иосифом и спустя время родила Иисуса Христа.

Традиции и обычаи 4 декабря

На Руси эту дату назвали Ворота зимы. Устраивались "Введенские ярмарки". Надев самые лучшие наряды, наши предки утром шли в церковь, а потом – в гости, где их ждали угощения. Проводились шумные гулянья с катаниями на санях.

Также 4 декабря именовали Везением. А еще Праздником молодой семьи – поженившиеся осенью пары сначала пировали со всеми за богатым столом, а затем выезжали на санях с дугой, украшенной лентами.

Что нельзя делать 4 декабря

1. Запрещены все работы и домашние дела.

2. Венчаться и проводить крестины также не следует.

3. Не рекомендуется давать милостыню.

4. И ходить на кладбище нежелательно.

5. Ссориться и произносить бранные слова тоже ни к чему.

Что можно делать 4 декабря

1. Печь оладьи.

2. Готовить много угощений – не только постных, но и из рыбы.

3. Накрывать столы.

Народные приметы на 4 декабря

Выпавший в этот день снег останется до весны, а если много его навалило - зима будет с лютой стужей и заносами.

Легкий морозец 4 декабря сулит теплую и мягкую зиму, а крепкий – жаркое и засушливое лето.

Если в этот день тепло, пасмурно и идет дождь, следующий год будет неурожайным, ударит мороз – уродится много всего.

Ранее "Утро.ру" дало советы о том, что стоит и что не следует дарить в год Белого Металлического Быка.