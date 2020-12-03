Какой станет нынешняя пятница для рожденных под разными знаками зодиака – в астрологическом прогнозе от "Утро.ру"

В этот день возможно многое, есть вероятность получения заманчивых предложений и появления новых перспектив. Не исключены и другие хорошие перемены. При этом ближе к вечеру нежелательно тратиться на покупки – они окажутся бесполезными. Многим не следует планировать романтические свидания и заводить новые знакомства.

Овен

Усилия рожденных под этим знаком зодиака 04.12.2020 на работе дадут положительные результаты в самое ближайшее время. Возможно повышение в должности и улучшение материального благосостояния. Держитесь в стороне от авантюр и интриг. Дома постарайтесь решить все неотложные дела.

Телец

Если Тельцы решили в этот день сменить работу, им нужно заручиться поддержкой прежнего начальника. Крупные сделки и покупки, в том числе недвижимости, пройдут удачно. Однако не стоит перенапрягаться, чтобы не навредить здоровью.

Близнецы

В работе Близнецам 4 декабря будет сопутствовать удача – полученные ранее знания, опыт и профессионализм помогут росту в карьере. Окажите денежную помощь обратившимся к вам за нею родным или друзьям. Не исключены новые знакомства, одно из которых может перерасти в романтические отношения.

Рак

Ракам 04.12. повезет в делах. Вы получите весьма выгодное предложение и станете участником довольно перспективного проекта. Здоровье не подведет и поможет справиться со всеми накопившимися проблемами. В отношениях с любимым человеком избегайте отрицательных эмоций, будьте сдержаннее и внимательнее.

Лев

Благодаря советам и поддержке близких Львы 04.12.2020 преодолеют все трудности. Есть вероятность улучшения финансового положения – этому поспособствуют выгодные сделки и неожиданные денежные поступления. Крупные покупки желательно совершать после полудня.

Дева

Девам пятница, согласно гороскопу на день, подходит для установления новых направлений в совместной работе с посредниками и меценатами, а также для других деловых встреч и даже собеседования. Будьте внимательнее на работе. Вечером порадуют встречи с друзьями и романтические свидания.

Весы

Весам 4 декабря не мешало бы заняться решением финансовых вопросов и карьерным ростом. Не забывайте также о семейных делах – поддержите родственников и помогите им. Во второй половине дня поднимут настроение неожиданные встречи и новые знакомства.

Скорпион

Преодолев все преграды и трудности, Скорпионы в этот день достигнут любых целей. В финансовом плане не исключены приятные сюрпризы. Чтобы не выбиться из сил, старайтесь поберечь себя. Накопившиеся напряжение и отрицательную энергию поможет снять душ или ванна.

Стрелец

Способности в этот день помогут Стрельцам укрепить позиции на работе. Будет полезен неформальный разговор с начальством. Умение рисковать в разумных пределах и не бояться проявить инициативу может принести прибыль. В личной жизни удержите себя от необдуманных поступков и проявления сильных эмоций.

Козерог

Возможно, 04.12.2020 Козерогам придется работать больше обычного, из-за чего запланированные отдых и развлечения нужно будет перенести на другое время. Трудности вы преодолеете, допущенные ошибки исправите. Решение финансовых вопросов желательно отложить на другую неделю. Будьте предельно осторожны: вы можете травмироваться, из-за чего будете долго лечиться.

Водолей

Рожденным под этим знаком не следует рисковать и спешить – можете потерять то, что приобрели с огромным трудом. Водолеям нужно избегать конфликтов с коллегами и близкими. Обсуждать накопившиеся вопросы, связанные с имуществом и финансами, лучше в другое время. Позвольте себе передышку, чтобы снять усталость.

Рыбы

Все, за что 4 декабря возьмутся Рыбы, завершится удачно – помогут гибкость, а также принятые мгновенно смелые и оригинальные решения. Вас переполнят силы и энергия, их нужно направить на новые знакомства и деловые связи. Дома неплохо бы что-то изменить, к примеру, начать косметический ремонт в квартире.

До этого сообщалось, что испытают в 2021 году все знаки зодиака.