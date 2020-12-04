Не следует в эту субботу брать взаймы и давать в долг

Православная церковь 5 декабря чтит святого Прокопия. Он был чтецом в церкви, известен тем, что мог исцелять тяжелобольных людей и совершать чудеса. За отказ отречься от веры в Христа его судили и обезглавили.

Традиции и обычаи 5 декабря

На Руси в этот день было принято протаптывать тропинки и дороги, вдоль которых расставлять метки – обмотанные ветошью, паклей, соломой колья, - чтобы не сбиться с пути и не упасть на санях в сугроб на обочине.

Женщины ходили в лес собирать чудодейственную траву, а мужчины варили домашнее пиво. После трудов устраивали большой праздник с вкусными угощениями из рыбы, а то и баранины, купленной в складчину.

Вечером члены семьи собирались вместе и рассказывали сказки.

Что нельзя делать 4 декабря

1. Не следует брать взаймы.

2. Давать в долг тоже не рекомендуется.

3. Нежелательно уезжать на большие расстояния.

4. Затевать конфликты и ссориться также не стоит.

Что можно делать 5 декабря

1. Нужно отдать нуждающимся старые вещи.

2. Следует с большим вниманием прислушиваться к советам

3. Хорошо бы подать милостыню.

Народные приметы на 5 декабря

Оттепель в этот день сулит снежную и долгую зиму.

Вода в проруби поднялась надо льдом, значит, в ближайшие дни потеплеет и будет идти мокрый снег.

Если морозно 5 декабря, то и всю зиму простоит стужа.

Лужи в этот день – к теплой зиме.

Вышедшие из леса к домам волки предвещают морозную зиму и позднюю весну.

Сорока прячется, а снегирь поет – разыграется вьюга.

Ранее "Утро.ру" назвало церковные праздники вдекабре 2020 года.