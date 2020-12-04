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Православная церковь 5 декабря чтит святого Прокопия. Он был чтецом в церкви, известен тем, что мог исцелять тяжелобольных людей и совершать чудеса. За отказ отречься от веры в Христа его судили и обезглавили.
Традиции и обычаи 5 декабря
На Руси в этот день было принято протаптывать тропинки и дороги, вдоль которых расставлять метки – обмотанные ветошью, паклей, соломой колья, - чтобы не сбиться с пути и не упасть на санях в сугроб на обочине.
Женщины ходили в лес собирать чудодейственную траву, а мужчины варили домашнее пиво. После трудов устраивали большой праздник с вкусными угощениями из рыбы, а то и баранины, купленной в складчину.
Вечером члены семьи собирались вместе и рассказывали сказки.
Что нельзя делать 4 декабря
1. Не следует брать взаймы.
2. Давать в долг тоже не рекомендуется.
3. Нежелательно уезжать на большие расстояния.
4. Затевать конфликты и ссориться также не стоит.
Что можно делать 5 декабря
1. Нужно отдать нуждающимся старые вещи.
2. Следует с большим вниманием прислушиваться к советам
3. Хорошо бы подать милостыню.
Народные приметы на 5 декабря
Ранее "Утро.ру" назвало церковные праздники вдекабре 2020 года.
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