О возможных в эту субботу успехах и неудачах, приятных моментах и опасностях предупреждают звезды

Луна продолжает убывать, но из Рака переберется в знак Льва. В этот день важно тщательно обдумывать все решения и слова. Из-за эмоций и переменчивого настроения может возникнуть напряженность в отношениях с окружающими. Поездки лучше отложить. С малознакомыми людьми следует держаться на расстоянии: есть риск стать жертвой мошенников.

Овен

У Овнов этот день будет заполнен работой, и не только. Удачно пройдут деловые и дружеские встречи. Усталости и недомоганий вы не почувствуете.

Телец

Приложив немало усилий, Тельцы 05.12. 2020 преодолеют все трудности и добьются успеха. Не спешите с решением вопросов, касающихся имущества и финансов. Однако покупать что-то крупное вполне можно.

Близнецы

Близнецам в этот день не стоит откладывать деловые встречи и выполнение важных дел. Не торопитесь заключать сделки – подумайте, так ли они выгодны и подходят ли вам их условия. Будьте повнимательнее, чтобы не потерять в финансах.

Рак

Непростое время будет 5 декабря у Раков. Однако вы справитесь – примете верные решения и выполните все задачи. Поможет терпение, опыт, самообладание и чувство юмора.

Лев

На работе, несмотря на сложности и напряжение, все проблемы Львов разрешатся неожиданно быстро. Есть вероятность денежных поступлений, что поможет приобрести давно желаемое. Не исключены приятные сюрпризы и подарки. Вечером уделите внимание близким.

Дева

Если Девы захотят в этот день сменить место работы, есть вероятность удачи: вы получите довольно заманчивое предложение. Не переутомляйтесь, иначе можете подорвать здоровье, а из-за раздражения, вызванного усталостью, рискуете поссориться с родными.

Весы

Рожденным под этим знаком зодиака 05.12.2020 с помощью друзей и близких удастся решить давние проблемы. Смело планируйте будущее, и все замыслы воплотятся. Никакие преграды вам не помешают.

Скорпион

В этот день Скорпионы смогут заключить сделки, которые дадут немалую прибыль. Финансовые вопросы вам лучше решать после полудня. Возможно, в личной жизни произойдут изменения.

Стрелец

Денежные вложения Стрельцов 5 декабря будут удачны – вы получите большой доход. Однако из-за возможных ошибок не исключены мелкие финансовые потери – будьте предельно внимательны.

Козерог

Звезды не советуют Козерогам в этот день вступать в конфликты. В целом же у вас будет веселое и приятное время – возможно интересное знакомство, начало романа, небольшая увлекательная поездка

Водолей

Хотя у Водолеев 05.12.2020 не исключены неприятные происшествия и потери, действуя решительно и быстро, вы сможете добиться того, о чем и мечтать не могли. Поездки, особенно деловые, сложатся удачно. Избегайте волнений, самообладание поможет осуществить даже больше, чем вы задумали.

Рыбы

Этот день будет полон беспокойства и мелких проблем, но Рыбы добьются прекрасных результатов и успеют сделать все. Хорошо бы уделить время радующим вас занятиям, поучиться чему-то новому.

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