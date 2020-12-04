Гороскоп на 5 декабря 2020 года

Гороскоп на 5 декабря 2020 года
Фото: Утро.ру
О возможных в эту субботу успехах и неудачах, приятных моментах и опасностях предупреждают звезды

Луна продолжает убывать, но из Рака переберется в знак Льва. В этот день важно тщательно обдумывать все решения и слова. Из-за эмоций и переменчивого настроения может возникнуть напряженность в отношениях с окружающими. Поездки лучше отложить. С малознакомыми людьми следует держаться на расстоянии: есть риск стать жертвой мошенников.

Овен 

У Овнов этот день будет заполнен работой, и не только. Удачно пройдут деловые и дружеские встречи. Усталости и недомоганий вы не почувствуете.

Телец 

Приложив немало усилий, Тельцы 05.12. 2020 преодолеют все трудности и добьются успеха. Не спешите с решением вопросов, касающихся имущества и  финансов. Однако покупать что-то крупное вполне можно.

Близнецы 

Близнецам в этот день не стоит откладывать деловые встречи и выполнение важных дел. Не торопитесь заключать сделки – подумайте, так ли они выгодны и подходят ли вам их условия. Будьте повнимательнее, чтобы не потерять в финансах.

Рак 

Непростое время будет 5 декабря у Раков. Однако вы справитесь – примете верные решения и выполните все задачи. Поможет терпение, опыт, самообладание и чувство юмора.

Лев 

На работе, несмотря на сложности и напряжение, все проблемы Львов разрешатся неожиданно быстро. Есть вероятность денежных поступлений, что поможет приобрести давно желаемое. Не исключены приятные сюрпризы и подарки. Вечером уделите внимание близким.

Дева

Если Девы захотят в этот день сменить место работы, есть вероятность удачи: вы получите довольно заманчивое предложение. Не переутомляйтесь, иначе можете подорвать здоровье, а из-за раздражения, вызванного усталостью, рискуете поссориться с родными.

Весы

Рожденным под этим знаком зодиака 05.12.2020 с помощью друзей и близких удастся решить давние проблемы. Смело планируйте будущее, и все замыслы воплотятся. Никакие преграды вам не помешают.

Скорпион

В этот день Скорпионы смогут заключить сделки, которые дадут немалую прибыль. Финансовые вопросы вам лучше решать после полудня. Возможно, в личной жизни произойдут изменения.

Стрелец 

Денежные вложения Стрельцов 5 декабря будут удачны – вы получите большой доход. Однако из-за возможных ошибок не исключены мелкие финансовые потери – будьте предельно внимательны.

Козерог 

Звезды не советуют Козерогам в этот день вступать в конфликты. В целом же у вас будет веселое и приятное время – возможно интересное знакомство, начало романа, небольшая увлекательная поездка

Водолей 

Хотя у Водолеев 05.12.2020 не исключены неприятные происшествия и потери, действуя решительно и быстро, вы сможете добиться того, о чем и мечтать не могли. Поездки, особенно деловые, сложатся удачно. Избегайте волнений, самообладание поможет осуществить даже больше, чем вы задумали.

Рыбы

Этот день будет полон беспокойства и мелких проблем, но Рыбы добьются прекрасных результатов и успеют сделать все. Хорошо бы уделить время радующим вас занятиям, поучиться чему-то новому.

Ранее "Утро.ру" публиковало Ведический гороскоп на 2021 год

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

США пошли на попятную в вопросе "Северного потока-2"

В бундестаге заявили о начале переговорного процесса с американцами

Встать на колени перед Путиным: Порошенко подсказал Зеленскому способ закончить войну в Донбассе

Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей