Подробный прогноз от астролога для мужчин и женщин подскажет, что делать для привлечения денег и удачи в год Быка

Новый год 2021 уже на пороге. Многие надеются, что с 1 января их жизнь изменится к лучшему, а проблемы останутся в прошлом. Что говорят о грядущих событиях звезды, в беседе с "Утро.ру" рассказала астролог Елена Данилова.

Денежный гороскоп на 2021 год

Конец года, как правило, обязывает подвести итоги и поставить цели на новый период.

Важно понимать, что очень многое зависит от наших намерений и действий, и астрология это только подтверждает. Поэтому, ожидая поддержки от Вселенной, не забывайте сами потрудиться над исполнением желаемого, отметила астролог.

Обратим внимание на влияние транзита Юпитера, показателя благосостояния, детей, образования, который уже в ноябре текущего года зашёл в знак своего падения и пробудет там до ноября 2021, с перерывом на весну-лето, когда он будет находиться в знаке Водолея. Т.е. с ноября 2020 года до марта 2021 года и с сентября до ноября 2021 года будут проявляться более напряженные энергии, не все будет получаться легко, а с апреля по сентябрь будет проще и легче прийти к результату в денежной сфере.

Общий прогноз составлен для восходящих знаков, рассчитанных по системе Джйотиш.

Овен

В начале и конце 2021 года появится возможность вырасти в карьере, что принесёт увеличение дохода и признание. Середину года посвятите налаживанию связей и рассмотрению новых проектов, это принесёт дополнительный доход.

Телец

Первая и последняя декады 2021 года принесут успех за границей и переезд, а также на денежной сфере благоприятно скажется улучшение отношений с отцом, поиск наставника и духовного учителя. Вторая и третья декады обозначатся доходами через основную работу и успех в социуме.

Близнецы

Период прохода через знак Козерога обещает поступление крупных сумм, а также улучшение материального положения у партнера. Когда Юпитер будет проходить знак Водолея, возможен переезд или путешествия по воде.

Рак

В начале транзита можно рассчитывать на новые партнёрства, расширение связей, что принесёт дополнительную прибыль весной или летом. Будьте внимательны к людям, с которыми заключаете договоренности.

Лев

В год Быка появится возможность распрощаться с долгами, работы будет много, возможно изменение сферы деятельности, весной и летом расширяйте круг своего влияния, больше знакомьтесь, ведь неизвестно, какая именно встреча будет решающей.

Дева

Удача на вашей стороне, возможен выигрыш в лотерее, с другими видами получения легких и быстрых денег будьте осторожны. В середине 2021 года придётся найти баланс между работой и отдыхом и потратиться на проверку состояния здоровья.

Весы

Очень хорошее время для приобретения недвижимости, в целом благосостояние будет расти, весной можно рассчитывать на удачу и успешную реализацию проектов. Можете купить лотерейный билетик.

Скорпион

В год Быка будет больше общения, передвижения, вероятно расширение внутренних возможностей и уже весной можно задуматься о покупке квартиры или автомобиля, а также прибавлении в семействе.

Стрелец

Время начинать бизнес, использовать варианты для увеличения сумм на счётах, задумайтесь о смене работы или просьбе о повышении оклад. И уже весной 2021 года вы сможете полностью раскрыться, что приведёт к повышению осенью.

Козерог

Вы уже чувствуете, что начинается новый этап в вашей жизни, задумайтесь о новом деле или проекте, к весне появится возможность расширения бизнеса или роста в карьере, доходе.

Водолей

До марта 2021 года не стоит рассчитывать на большие прибыли или улучшения в финансовой сфере, займитесь внутренней работой, возможно потянет на уединение, поездки по святым местам, найдите время на благотворительность. И уже позже, когда весной Юпитер сменит знак, появятся силы для старта новых проектов.

Рыбы

Начало года Быка сулит новые знакомства, успешные связи, бизнес-проекты и доход, с апреля стоит притормозить и провести ревизию, проанализировать своё состояние, больше времени посвящать себе, и уже осенью с новыми силами развивать дальше начатое.

Общие рекомендации астролога на 2021 год для мужчин и женщин читайте в нашем материале.