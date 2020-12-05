На Руси вспоминали погибших на войне и пекли особые булки для гадания

6 декабря в календаре народных праздников получило название Митрофанов день. В это время на Руси поминали тех, кто погиб в бою, а также гадали о судьбе тех, кто ушел на войну. Обычно 6 декабря хозяйки пекли разнообразные пироги, кроме того, во всех домах варили пиво. Собирали друзей и родных, устраивали гуляния с щедрым угощением и играми.



Что можно делать в Митрофанов день

Чтобы погадать о судьбе воина, женщины пекли особые пироги – всего три штуки. В один из них клали крест, а после этого булки "путали", меняя местами, и раскладывали в жилище. Так, одну хозяйки клали на порог, другую на полку, где висели иконы, а третью – на лавку. После этого смотрели, где оказался пирог с крестом. Хорошей приметой считалось, если он был на пороге. Это значило, что служивый вот-вот вернется домой целым и невредимым. Дурным знаком было, если пирог с крестом оказывался у икон. В этом случае мужчина мог не вернуться с военной службы.

6 декабря молодые девушки гадали и на жениха. Желающие узнать свою судьбу красавицы пробирались в чужой сад и срывали там ветку вишни. После ее нужно было поставить в воду в укромном месте, подальше от чужих глаз – часто ветку прятали в кладовке. Если вишня расцветала к Рождеству, это было добрым знаком, предвещающим свадьбу в том же году.

Что нельзя делать в Митрофанов день

6 декабря дурной приметой считалось злиться на кого-то. Наши предки старались быть приветливыми со всеми и сдерживаться, не допуская конфликтов.

По этой же причине в день Митрофана лучше не встречаться с теми, кто с вами в ссоре. Просить о помощи 6 декабря тоже не стоит, говорили суеверные люди.

Приметы на 6 декабря

В этот день можно было узнать, каким будет начало будущего лета.

Если погода солнечная и теплая, то и июнь будет таким же.

Были приметы и на ближайшее время. Так, ясный месяц предвещал сильные морозы. Похолодание сулили и низко плывущие облака.

Полный календарь народных праздников и примет на декабрь "Утро.ру" публиковало ранее.