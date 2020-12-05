Приметы на 6 декабря: что нельзя делать в Митрофанов день
прочитано 93 раза
На Руси вспоминали погибших на войне и пекли особые булки для гадания
6 декабря в календаре
народных праздников получило название Митрофанов день. В это время на Руси
поминали тех, кто погиб в бою, а также гадали о судьбе тех, кто ушел на войну.
Обычно 6 декабря хозяйки пекли разнообразные пироги, кроме того, во всех домах
варили пиво. Собирали друзей и родных, устраивали гуляния с щедрым угощением и
играми.
Что можно
делать в Митрофанов день
Чтобы погадать
о судьбе воина, женщины пекли особые пироги – всего три штуки. В один из них
клали крест, а после этого булки "путали", меняя местами, и раскладывали в
жилище. Так, одну хозяйки клали на порог, другую на полку, где висели иконы, а
третью – на лавку. После этого смотрели, где оказался пирог с крестом. Хорошей приметой
считалось, если он был на пороге. Это значило, что служивый вот-вот вернется
домой целым и невредимым. Дурным знаком было, если пирог с крестом оказывался у
икон. В этом случае мужчина мог не вернуться с военной службы.
6 декабря
молодые девушки гадали и на жениха. Желающие узнать свою судьбу красавицы
пробирались в чужой сад и срывали там ветку вишни. После ее нужно было
поставить в воду в укромном месте, подальше от чужих глаз – часто ветку прятали
в кладовке. Если вишня расцветала к Рождеству, это было добрым знаком, предвещающим
свадьбу в том же году.
Что нельзя
делать в Митрофанов день
6 декабря
дурной приметой считалось злиться на кого-то. Наши предки старались быть
приветливыми со всеми и сдерживаться, не допуская конфликтов.
По этой же
причине в день Митрофана лучше не встречаться с теми, кто с вами в ссоре. Просить
о помощи 6 декабря тоже не стоит, говорили суеверные люди.
Приметы на 6
декабря
В этот день
можно было узнать, каким будет начало будущего лета.
Если погода
солнечная и теплая, то и июнь будет таким же.
Были приметы и на ближайшее время.
Так, ясный месяц предвещал сильные морозы. Похолодание сулили и низко плывущие
облака.