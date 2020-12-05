Гороскоп на 6 декабря 2020 года

Гороскоп на 6 декабря 2020 года
Небо. Фото: Alexander Novikov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Астрологический прогноз поможет избежать ошибок

В воскресенье Луна будет находиться в знаке Лев. Такое положение ночного светила благоприятствует энергичным и действенным начинаниям. Так что самое время дать старт реализации ваших задумок.

Овен

Звезды советуют Овнам очень внимательно подходить к принятию решений. Этот день не предназначен для смены работы и крупных финансовых растрат. Также не стоит рассчитывать на поддержку близких.

Телец

Тельцам 6 декабря следует посвятить родным и близким. Это самое подходящее время для решения семейных неурядиц. Гармония в доме позволит вам стабилизировать материальное положение.

Близнецы

Близнецы в воскресенье будут нарасхват. Вам придется решать много разноплановых задач. Близким потребуется ваше участие и поддержка.

Рак

Звезды сулят Ракам приятные неожиданности 06.12. Однако сильно радоваться не стоит – в будущем за них придется сполна расплатиться. Также не исключены крупные финансовые потери. Представителям данного знака в этот день следует быть сдержанными.

Лев

6 декабря Львы наконец-то могут приступить к реализации своих проектов. Финансовые вложения принесут отличный результат.

Дева

А вот Девам в воскресенье лучше отдохнуть. Этот день идеально подходит для поездки на природу и гармонизации отношений внутри семьи. Помните, ваша вторая половинка нуждается во внимании.

Весы

Крайне неблагоприятный день. 06.12 активизируются недоброжелатели Весов. Избегайте крупных покупок. Скорее всего, скоро вам потребуются деньги. Также воскресенье – не самое подходящее время для шумных вечеринок.

Скорпион

Отличное время для начала нового дела. День благоприятен для переезда, смены места работы. Возможно, 6 декабря Скорпионы наконец-то повстречают свою вторую половинку или поднимут отношения с партнером на новый уровень.

Стрелец

Благоприятный день. Однако астрологи советуют Стрельцам трепетно относиться к собственному здоровью. Воскресенье лучше провести в окружении близких людей. Шумные вечеринки следует отложить на другой день.

Козерог

Козерогов 6 декабря ждут разочарования. Вероятнее всего, снова всплывет старый конфликт на работе. Дома тоже будет неспокойно. От вашей сдержанности и выдержки зависит то, чем завершатся конфликтные ситуации.

Водолей

День великих свершений. Сегодня любое дело будет спориться в руках Водолеев. Не исключены крупные финансовые поступления. Однако постарайтесь избегать скоропалительных выводов об окружающих вас людях.

Рыбы

6 декабря Рыбы могут столкнуться с необоснованной агрессией со стороны окружающих. День лучше провести дома за спокойными занятиями. Постарайтесь исключить поездки на машине и хорошенько выспитесь.

Ранее "Утро.ру" публиковало Ведический гороскоп на 2021 год.  

Ольга ФЕДОРОВА

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