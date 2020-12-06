Астрологический прогноз подскажет, как начать неделю

Посвятите день отдыху и размышлениям: найдите возможность уединиться, чтобы не спешить думать о своих планах на будущее. Звезды советуют не игнорировать знаки и подсказки судьбы. Поищите ответы на интересующие вопросы во снах.

Овен

Овну 7.12 следует отдохнуть от ежедневной суеты и вечной спешки. Постарайтесь хотя бы ненадолго уединиться и полностью отказаться от проблем внешнего мира. Представителям знака следует воздержаться от критики. Это может привести к серьезным конфликтам. Также перестаньте думать о прошлом и начните строить планы на будущее.

Телец

Астрологи советуют Тельцам заняться творчеством. Также посвятите время себе: сходите к косметологу или в парикмахерскую. Можно наладить отношения с любимым человеком и исправить ситуацию. В работе постарайтесь научиться отстаивать собственные интересы, будьте честны и открыты. Так вы сможете обернуть любую ситуацию в свою пользу.

Близнецы

Отложите все срочные дела и никуда не торопитесь. Просто отдохните или переложите часть своих обязанностей на других. Если вы не любите заниматься домашним хозяйством, превратите уборку в увлекательную игру, чтобы привлечь к помощи домочадцев. Близнецам можно начать планировать отдых. Это поможет все успеть.

Рак

Перестаньте думать о событиях, которые уже нельзя изменить. Только позитивный настрой 07.12.2020 поможет вам преодолеть все невзгоды: время оставить позади переживания. Постарайтесь не перегружать свой организм. Вторую половину дня Ракам следует посвятить домашним делам: уберитесь дома и пригласите гостей.

Лев

7 декабря Львы смогут сбросить накопившийся негатив и по-новому взглянуть на все происходящее. Но не стоит торопить ход событий: время расставит все по своим местам. Не стесняйтесь проявлять требовательность и щепетильность в вопросах, связанных с благоустройством дома.

Дева

Девы могут 7 декабря почувствовать легкую усталость и вялость. Звезды советуют представителям знака не тратить время и силы на реализацию амбициозных планов. Дайте себе передышку, не планируйте на этот день никаких важных дел. По возможности исключите деловые поездки и путешествия на дальние расстояния.

Весы

Возможно, ежедневные хлопоты и заботы мешают Весам сосредоточиться на главном. Отвлекитесь от дел и отдохните. Этот день способствует любой деятельности, связанной с решением бытовых проблем, поэтому не откладывайте ремонт, гласит гороскоп на день. Не цепляйтесь за свое прошлое, пытаясь найти там все ответы. Учитесь жить настоящим, принимайте свою судьбу такой, какая она есть.

Скорпион

В понедельник занимайтесь насущными проблемами. Астрологи советуют выбраться на природу, желательно в компании близких. Неотложные дела подождут, главное – душевное здоровье. Скорпионы могут стать жестче и невыносимее, но не стоит заходить слишком далеко.

Стрелец

Стрельцы могут быть немного резким и негостеприимными по отношению к окружающим в понедельник. Но вам не стоит отказываться от чужой помощи и советов. Конечно, ваша способность быстро схватывать суть вещей достойна восхищения, но иногда полезно прислушаться к другой точке зрения. Воздержитесь от упреков и подозрений – так вы сможете сохранить отношения.

Козерог

Козероги почувствуют себя немного не в своей тарелке. Однако этот день можно посвятить планированию на будущее. Представителям знака следует немного поработать на будущее, например, продумать детали предстоящей сделки. Возможно, вам следует воздержаться от критики и сплетен.

Водолей

Водолеи захотят побыть в одиночестве 07.12. Звезды советуют представителям знака отдохнуть от ежедневной суеты: отложите все дела на потом. Ничего плохого не случится, если вы позволите себе немного расслабиться, но с оглядкой на обстоятельства. Будьте благоразумны, не навязывайте свою точку зрения другим.

Рыбы

В понедельник звезды рекомендуют Рыбам полностью сосредоточиться на реализации своих идей. Постарайтесь не упустить шанс заявить о себе как о талантливом человеке. Особенно подозрительные могут принести много проблем близким людям. Старайтесь не раздражать людей своими капризами.

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