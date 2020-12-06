Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день Катерины Санницы

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день Катерины Санницы
Фото: pixabay.com
В понедельник лучше не отправляться в дальнюю дорогу

7 декабря православные чтят память Екатерины Александрийской, которая вошла в историю как великомученица. Девушка в тайне распространяла христианство. Даже после пыток Екатерина не отреклась от веры. Тогда был отдан приказ казнить ее. 

В народе эту дату считали днем молодоженов и влюбленных. У Екатерины просили здоровых детей, легкие роды и удачное замужество. Также 7 декабря по проложенным снежным дорогам катались на санях. Наши предки устраивали гонки и веселье, встречались с друзьями, чтобы отлично провести время. А вечером незамужние девушки гадали на суженного.

Что нельзя делать 7 декабря

  • Постарайтесь в этот не ссориться и не конфликтовать, иначе мелкая ссора может перерасти в нечто масштабное. 
  • Также не стоит отправляться в путешествия. Считалось, что те, кто все-таки решит это сделать, встретится с бедой или потеряет что-то важное. 
  • Стирка тоже под запретом, потому что в день Катерины Санницы запрещено развешивать белье. Это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. 

Что можно делать 7 декабря 

  • Прокатитесь на санях. А если возьмете с собой человека, к которому неравнодушны, тогда ваши отношения улучшатся и станут крепче. 
  • Попросите Екатерину о детях, хорошем муже или жене.
  • Устройте вечерние посиделки с друзьями. 

Народные приметы 7 декабря 

  • Если с утра стоит теплая погода – похолодает после 17 декабря.
  • Маленькие звезды в небе блестят – скоро наступит затяжной период снегопадов.
  • Свободная девушка увидела крысу – выйдет замуж за иностранца. 
  • Если на улице сегодня ясно, значит зима будет затяжной и морозной. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что нельзя дарить на Новый год. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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