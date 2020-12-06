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7 декабря православные чтят память Екатерины Александрийской, которая вошла в историю как великомученица. Девушка в тайне распространяла христианство. Даже после пыток Екатерина не отреклась от веры. Тогда был отдан приказ казнить ее.
В народе эту дату считали днем молодоженов и влюбленных. У Екатерины просили здоровых детей, легкие роды и удачное замужество. Также 7 декабря по проложенным снежным дорогам катались на санях. Наши предки устраивали гонки и веселье, встречались с друзьями, чтобы отлично провести время. А вечером незамужние девушки гадали на суженного.
Что нельзя делать 7 декабря
Что можно делать 7 декабря
Народные приметы 7 декабря
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