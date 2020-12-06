В понедельник лучше не отправляться в дальнюю дорогу

7 декабря православные чтят память Екатерины Александрийской, которая вошла в историю как великомученица. Девушка в тайне распространяла христианство. Даже после пыток Екатерина не отреклась от веры. Тогда был отдан приказ казнить ее.

В народе эту дату считали днем молодоженов и влюбленных. У Екатерины просили здоровых детей, легкие роды и удачное замужество. Также 7 декабря по проложенным снежным дорогам катались на санях. Наши предки устраивали гонки и веселье, встречались с друзьями, чтобы отлично провести время. А вечером незамужние девушки гадали на суженного.

Что нельзя делать 7 декабря

Постарайтесь в этот не ссориться и не конфликтовать, иначе мелкая ссора может перерасти в нечто масштабное.

Также не стоит отправляться в путешествия. Считалось, что те, кто все-таки решит это сделать, встретится с бедой или потеряет что-то важное.

Стирка тоже под запретом, потому что в день Катерины Санницы запрещено развешивать белье. Это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Что можно делать 7 декабря

Прокатитесь на санях. А если возьмете с собой человека, к которому неравнодушны, тогда ваши отношения улучшатся и станут крепче.

Попросите Екатерину о детях, хорошем муже или жене.

Устройте вечерние посиделки с друзьями.

Народные приметы 7 декабря

Если с утра стоит теплая погода – похолодает после 17 декабря.

Маленькие звезды в небе блестят – скоро наступит затяжной период снегопадов.

Свободная девушка увидела крысу – выйдет замуж за иностранца.

Если на улице сегодня ясно, значит зима будет затяжной и морозной.

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