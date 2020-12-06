Астрологический прогноз направит каждый знак зодиака в нужное русло

Наступившая неделя обещает быть легкой и приятной. Ведь все негативные тенденции из-за астрономических событий последнего времени наконец исчезают. Как правильно воспользоваться этим моментом – в гороскопе на неделю от "Утро.ру".

Овен

Представители знака наконец вздохнут свободно. Накопившаяся усталость исчезнет, а все проблемы волшебным образом моментально испарятся. Овнам этого как раз не хватало – стройте планы на будущий год. Задуманное сейчас непременно сбудется.

Телец

Астрологи советуют вам в это время ограничить общение с теми, кто вам неприятен. Тельцам стоит избегать людей, которые открыто идут на конфликт и пытаются вам насолить. Так вы избежите лишнего стресса.

Близнецы

Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, то в эти семь дней стоит перестать следовать зову разума. Прислушайтесь к интуиции. Именно шестое чувство сейчас может удивить Близнецов.

Рак

Раки на неделе с 7 по 13 декабря будут работоспособны как никогда. Звезды сулят вам успех в делах. Можно заключать масштабные сделки, разговаривать с начальством о повышении и брать на себя больше задач. В этом время вам будет все по плечу.

Лев

Вторая неделя декабря пройдет благоприятно для Львов. Вас ждет финансовый успех. В последнее время вы испытывали трудности с работой, однако в скором времени неожиданно у вас появится новый источник дохода.

Дева

Представителям этого знака зодиака настало время действовать. Астрологи предупреждают, что если Девы будут лениться, то им не удастся преобразовать свою жизнь в лучшую сторону в 2021 году.

Весы

Весы смогут пережить эту неделю без проблем, если будут сдерживать свои эмоции. Дважды подумайте прежде, чем сказать что-то резкое, особенно в присутствии коллег. Вокруг вас сейчас кружит очень много завистников.

Скорпион

Скорпионы будут нарасхват в эти семь дней. Всем вокруг нужен будет ваш совет. В какой-то момент вы подумаете, что окружающие пользуются вашей добротой, и решите отвернуться от них. Однако этого делать не стоит. В будущем эти люди повернут вашу жизнь на 180 градусов.

Стрелец

В первой половине недели Стрельцам будет сложно сосредоточиться на важных делах. Со среды тенденции изменятся, а в вас откроется второе дыхание. Воспользуйтесь этими днями, чтобы завершить начатые в 2020-м дела.

Козерог

Вам стоит побольше времени бывать на природе. Сейчас здоровье Козерогов уязвимо. Поддержите организм прогулками на свежем воздухе и общением с друзьями. Устройте домашние посиделки, чтобы запастись энергией для предстоящих событий.

Водолей

С вами произойдет то, чего вы так давно ждали. Водолеям стоит ждать кардинальных перемен в личной жизни и, главное, в лучшую сторону. Поэтому вся неделя для представителей знака пройдет на позитиве от событий в отношениях с противоположным полом.

Рыбы

Астрологи рекомендуют Рыбам распрощаться с людьми, которые тяготили вас в этом году. Представителям этого знака стоит взять с собой в 2021-й только тех, кто годами проверен на надежность.

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