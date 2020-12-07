В этот вторник не следует есть перед работой и жаловаться на мороз

Православные 8 декабря – в Климентьев день - поминают святых Климента и Петра Александрийского. Один утешал и наставлял христиан, а также помог обрести веру многим язычникам, за что был утоплен. Другого за служение богу арестовали и ночью тайно казнили.

Традиции и обычаи 8 декабря

На Руси Климентьев день еще называли Клим Холодный, так как в эту дату, как правило, наступала стужа, дул северный ветер и валил снег.

Наши предки днем ходили в церковь молиться святому Клименту о защите своих детей. Вернувшись, не выходили из дома – опасались волков, думая, что те собираются у жилищ. Выполняли обычную работу – продолжали молотьбу в ригах. Также женщины пряли у окон, мужчины занимались ремеслами. Вечером собирались семьями, вели беседы и пели.

Что нельзя делать 8 декабря

1. В этот день лучше не есть перед работой.

2. Жаловаться на холод не стоит.

3. Не следует что-то менять в жизни.

4. Запрещено выходить из дома.

5. Также нежелательно спешить.

Что можно делать 8 декабря

1. Проводить время в размышлении.

2. Заниматься текущей работой.

Народные приметы на 8 декабря

Поднявшаяся на лед в реках и озерах вода сулит потепление и дождь.

Домашние животные едят больше обычного – к длительным холодам.

Если петухи кричат рано утром, значит, будет оттепель.

Долго стучащий по стволу дерева дятел предвещает ненастную погоду.

Птицы жмутся к домам, значит, пойдет снег, играют – подует ветер, поют – к ясному дню.

Снегопад в этот день предвещает дождливое лето.

Много инея на промерзшей земле и высокие сугробы – к богатому урожаю в следующем году.

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