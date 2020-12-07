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Православные 8 декабря – в Климентьев день - поминают святых Климента и Петра Александрийского. Один утешал и наставлял христиан, а также помог обрести веру многим язычникам, за что был утоплен. Другого за служение богу арестовали и ночью тайно казнили.
Традиции и обычаи 8 декабря
На Руси Климентьев день еще называли Клим Холодный, так как в эту дату, как правило, наступала стужа, дул северный ветер и валил снег.
Наши предки днем ходили в церковь молиться святому Клименту о защите своих детей. Вернувшись, не выходили из дома – опасались волков, думая, что те собираются у жилищ. Выполняли обычную работу – продолжали молотьбу в ригах. Также женщины пряли у окон, мужчины занимались ремеслами. Вечером собирались семьями, вели беседы и пели.
Что нельзя делать 8 декабря
1. В этот день лучше не есть перед работой.
2. Жаловаться на холод не стоит.
3. Не следует что-то менять в жизни.
4. Запрещено выходить из дома.
5. Также нежелательно спешить.
Что можно делать 8 декабря
1. Проводить время в размышлении.
2. Заниматься текущей работой.
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