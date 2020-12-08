Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день

Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день
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В эту среду нежелательно лениться и уезжать далеко

Православная церковь 9 декабря отмечает день Георгия Победоносца. Он совершал невозможное – в частности, убил змея, съедавшего людей. А во время гонений на христиан отдал все, что имел, бедным и заявил о своей вере. Его долго пытали и убили вместе с женой.

Дата получила еще два названия – Юрьев день и Егорий Зимний, так как имена Юрий и Егорий считались формами имени Георгий.

Традиции и обычаи 9 декабря

На Руси этот день был известен не только холодами, но и тем, что крестьяне могли, вернув долги и уплатив пошлину за пользование землями, уйти от одного помещика к другому. Поэтому до 9 декабря было принято рассчитываться с теми, у кого брали взаймы, чтобы в новом году хватило заработанного.

Также наши предки утепляли дома, погреба и сараи. А еще совершали обряды для сохранения домашних животных и придания им сил пережить зиму.

Что нельзя делать 9 декабря

1. Не следует долго валяться в кровати.

2. Запрещено лениться.

3. Идти на охоту тоже не стоит.

4. И отправляться в поездку на дальние расстояния нежелательно.

Что можно делать 9 декабря

1. Хорошо бы рассчитаться по всем долгам.

2. Желательно работать.

3. Мужчинам надо бы сходить в баню.

Народные приметы  на 9 декабря

  • Вода в колодце гладкая – к оттепели, плещется – будет очень ветрено и морозно.
  • Холод в этот день предвещает студеную и затяжную зиму.
  • Северный ветер дует, и волки громко воют неподалеку от домов, значит, ударят крепкие морозы.
  • Если старые овцы расхватывают корм, разыграется буря.
  • Крики птиц сулят надвигающуюся вьюгу.
  • Снега много – к 6 мая вырастет свежая трава.
  • На деревья густо лег иней, в следующем году ожидается богатый урожай.

Ранее стало известно, что можно и нельзя делать в Рождественский пост. В эти 40 дней христиане готовятся к одному из самых важных религиозных праздников в году.

Полина ДОРОЖКИНА

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