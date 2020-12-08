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Православная церковь 9 декабря отмечает день Георгия Победоносца. Он совершал невозможное – в частности, убил змея, съедавшего людей. А во время гонений на христиан отдал все, что имел, бедным и заявил о своей вере. Его долго пытали и убили вместе с женой.
Дата получила еще два названия – Юрьев день и Егорий Зимний, так как имена Юрий и Егорий считались формами имени Георгий.
Традиции и обычаи 9 декабря
На Руси этот день был известен не только холодами, но и тем, что крестьяне могли, вернув долги и уплатив пошлину за пользование землями, уйти от одного помещика к другому. Поэтому до 9 декабря было принято рассчитываться с теми, у кого брали взаймы, чтобы в новом году хватило заработанного.
Также наши предки утепляли дома, погреба и сараи. А еще совершали обряды для сохранения домашних животных и придания им сил пережить зиму.
Что нельзя делать 9 декабря
1. Не следует долго валяться в кровати.
2. Запрещено лениться.
3. Идти на охоту тоже не стоит.
4. И отправляться в поездку на дальние расстояния нежелательно.
Что можно делать 9 декабря
1. Хорошо бы рассчитаться по всем долгам.
2. Желательно работать.
3. Мужчинам надо бы сходить в баню.
Народные приметы на 9 декабря
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