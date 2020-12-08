Верное решение проблем и нужный путь рожденным под разными знаками зодиака укажут звезды

Многие в этот день окажутся физически активными и ощутят прилив энергии. Небольшой риск на работе поможет исправить пошатнувшееся финансовое положение. Для выбора подарков близким и покупок вещей в дом больше подойдет вечер. Благодаря общению с родными можно избавиться от давнего конфликта в семье.

Овен

Решать серьезные вопросы, покупать что-то большое и заключать договора купли или продажи недвижимости 9 декабря Овнам лучше после полудня. Многие дела будут выполняться очень быстро. Возможны знакомства с интересными людьми.

Телец

У Тельцов в этот день есть вероятность решить старые задачи и разобраться в сложной проблеме. Не торопитесь с выводами – будьте терпеливее. Ко всем предложениям, в том числе и заманчивым, относитесь осторожно. С финансами у вас не заладится, но кризис продлится недолго.

Близнецы

Достичь поставленных целей Близнецы смогут, только изменив ошибочную точку зрения. На работе следите за тем, что говорите. Бытовые приборы в этот день представляют для вас опасность - ограничьте обращение с ними. Не исключены приятные сюрпризы, хорошие новости, неожиданные знаки внимания, подарки.

Рак

У Раков 09.12.2020 проблем не ожидается, разве что взволнуют мелкие недоразумения, на которые не стоит обращать внимание. Рисковать деньгами, взятыми в кредит или долг, не следует. Зато для встреч и общения время подходит. Если нахлынет депрессия, выйти из нее поможет занятие спортом.

Лев

Вероятность достичь желаемых успехов у Львов в этот день высока. Любое дело будет по плечу. Можно добиться давно желаемого и получить то, о чем долго мечтали. Эксперименты и новые дела завершатся удачей. Стабилизируется ваше материальное положение.

Дева

Девам 09.12.2020 звезды пророчат сложности. Проблемы на работе множатся, и не исключено, что придется искать новое место. Избегайте конфликтов с окружающими. Не стоит делать крупных покупок – рискуете остаться на бобах.

Весы

У Весов этот день будет удачен. Даже самые трудные дела решатся положительно. Вы добьетесь желаемых результатов, но не хвалитесь этим. Не приобретайте то, чего не планировали, – можете пожалеть о бесполезных тратах.

Скорпион

Скорпионам 9 декабря крайне опасно подключаться к рискованным делам – потеряете не только деньги, но и имущество. Зато плодотворно пройдут важные встречи. Также подходящее время для романтического свидания.

Стрелец

Проявленная Стрельцами в этот день инициатива поможет изменить все к лучшему даже в непростой ситуации. Будьте предельно внимательны, чтобы не допустить фатальной ошибки – от новых договоров и проектов лучше отказаться. Однако, применив изобретательность и не побоявшись экспериментировать, вы добьетесь больше ожидаемого.

Козерог

У Козерогов выдастся сложный день. Дела будут даваться с трудом: вы можете что-то упустить или не заметить. Хорошо бы поискать новое место работы. Чтобы не возникло финансовых проблем, будьте крайне экономны. Старайтесь избегать споров и конфликтов.

Водолей

Водолеев 09.12.2020 порадует успехами, добиться которых будет намного проще, чем обычно. Вам повезет во всем. Есть шанс получить неожиданные деньги и подарки. Изменить жизнь помогут новые знакомства. Приятной и полезной окажется встреча с родными.

Рыбы

Брать на себя серьезные обязательства и решать вопросы, связанные с деньгами Рыбам в этот день не стоит. На работе не исключены конфликты, будьте сдержаннее. Нежелательны эмоции и при общении с близкими – осторожно подбирайте слова. От переживаний и волнений поможет избавиться встреча с друзьями.

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