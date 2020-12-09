Каким будет декабрь и что предстоит жителям нашей страны в последующие 12 месяцев, рассказала потомственная ведьма

Конец уходящего года будет не таким плохим, как думают некоторые. А вот наступающий принесет с собой перемены, сообщила основатель международной магической организации "Империя сильнейших ведьм" Алена Полынь.

Декабрь пройдет не так уж плохо, как и весь нынешний год, который давал время на передышку и осозниние, ничего неожиданного не случится. И ужасов никаких не предвидится, месяц будет не лучше, но и не хуже прежнего.

Пандемия не закончится, все будет по-прежнему. Она перейдет в новый год, хотя в январе ситуация с коронавирусом окажется поспокойнее, чем в феврале, сообщила ведьма.

По ее словам, если нынешний год – Крысы – требовал не высовываться, то наступающий – время действий. Бык, который придет с 12 февраля, принесет сильные, глобальные перемены "не к лучшему, не к худшему – для каждого очень индивидуально". Одним – в основном, родившимся в год Быка – придется туго. У других все сложится в зависимости от их действий.

Жить с COVID-19 россияне научатся. А вот чтобы справиться с новыми вирусами, которые обязательно появятся, важно грамотно обращаться с пространством – в частности, отмечать праздники.

В Новый год нужно правильно украсить елку - повесить на нее игрушки, указывающие на свои ожидания в наступающие 12 месяцев. Злоупотреблять спиртным крайне не рекомендуется, иначе весь год будут преследовать недуги, отметила Алена Полынь в эфире Медиагруппы "Патриот".

Ранее о том, что ждет Россию в 2021-м стало известно из рукописей известной болгарской провидицы Ванги. Она предупреждала, что Год Белого Металлического Быка будет тяжелым для жителей нашей страны.