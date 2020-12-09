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В этот день, когда Луна будет в знаке Весы, и в работе, и в личной жизни избежать ошибок поможет полученный ранее опыт и советы старых знакомых. Для достижения поставленных целей придется приложить максимум усилий, тогда успех обеспечен. Сложные вопросы нужно решать сразу.
Овен
Овнам 10.12.2020 будет нелегко, постарайтесь не волноваться и не злитесь на окружающих: чересчур эмоциональное общение может привести к большой проблеме. Достичь желаемых результатов вы сможете, взяв себя в руки и принимая хорошо продуманные решения. Посвятите время семье.
Телец
С имеющимися у Тельцов знаниями и опытом в этот день можно продвинуться в делах. Есть вероятность заключения выгодных сделок. Однако не забывайте и о родных – уделите им внимание. Проведите встречу с друзьями. Уступайте, чтобы избежать серьезных конфликтов и на работе, и дома.
Близнецы
Ни преграды, ни трудности 10 декабря не остановят Близнецов на пути к успехам. В новом деле вы не допустите ошибок, если воспользуетесь советами опытных людей. От должности, которую вам могут предложить, следует отказаться. Не исключено, что вы неожиданно получите деньги и подарки. Удачными будут покупки.
Рак
У Раков это будет сложный день. Из-за нервного перенапряжения не все сладится на работе. Старайтесь не переутомиться – можете плохо себя почувствовать. Если посещаете спортзал, будьте предельно осторожны, иначе получите травму, которая отправит вас в больницу надолго. Восстановят силы позитивные эмоции и отдых.
Лев
В этот день Львы ощутят прилив сил и энергии. Вам будут по плечу и новые дела, и сложные проекты. Есть вероятность плодотворных деловых связей. Не исключено, что дружеские или романтические отношения повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Возможно, от задуманного ранее придется отказаться.
Дева
С финансами у Дев 20.12.2020 все будет хорошо. При этом не исключены трудности в делах – придется исправлять чужие ошибки. В личной жизни возможны некоторые проблемы. Не рискуйте и не совершайте легкомысленных поступков – обдумайте свои действия до мелочей.
Весы
В работе Весам предстоит в этот день столкнуться с трудностями, но вы их преодолеете, стоит только поэкспериментировать и применить творческий подход. Даже в самых сложных делах вам будет сопутствовать удача. Небольшие размолвки с близкими вы тоже уладите. А вот к здоровью нужно быть внимательнее – поберегите его.
Скорпион
И в маленьких, и в больших делах Скорпионы в этот день достигнут успеха. Вы будете позитивно настроены и работоспособны. Потрудиться придется немало. Во второй половине дня нужно поберечься, чтобы не получить травму. Не следует переедать и увлекаться спиртным – позаботьтесь о своем хорошем самочувствии.
Стрелец
Стрельцам 20 декабря на работе желательно избегать напряжения, споров и конфликтов. Не тратьте много денег, откажитесь от дорогих приобретений, чтобы не остаться без средств. Подумайте о здоровье – не исключены проблемы с сердцем и почками.
Козерог
В этот день Козероги могут допустить досадные ошибки, возможны неудачи. Без потерь выйти из непростой ситуации поможет настойчивость. Для крупных покупок время подходящее. Также хорошо вложить деньги в прибыльное дело. Не слишком доверяйте окружающим, не поддавайтесь на щедрые обещания.
Водолей
У Водолеев будет удачный день. Вы можете познакомиться с людьми, с которыми сложатся долгие и плодотворные деловые отношения. Не исключен шанс воплотить в жизнь ранее задуманное. Благодаря своей рассудительности вы решите любые финансовые вопросы. Физически и моральны вы будете себя чувствовать отлично.
Рыбы
Рыбам 10.12.2020 предстоят сложности. Не расстраивайтесь из-за мелких недоразумений и промахов – достичь успеха помогут настойчивость и спокойствие. Для новых дел время неподходящее. Будьте внимательны, чтобы давние недоброжелатели не подставили вас. Старайтесь не конфликтовать.
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