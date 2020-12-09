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Христиане
10 декабря празднуют Знамение. Это связано
со спасением одного из городов Древней Руси от захватчиков в ХII
веке с
помощью одноименной иконы Пресвятой Богородицы.
Другое название этой даты – Романов день, по имени Романа Антиохийского. Он прославился аскетичным образом жизни. а также тем, что лечил от тяжелых болезней и помогал женщинам стать матерями.
Традиции и обычаи 10 декабря
В этот день на Руси искали в лесу сброшенные лосями рога. На реки и озера за добычей не ходили. Считалось, что рыба спряталась, и выловить ее не получится.
После захода солнца проводили разные обряды и ритуалы, читали специальные заговоры.
Что нельзя делать 10 декабря
1. Запрещено выполнять тяжелую физическую работу.
2. Нежелательно впускать в дом больных и бедных.
3. Ругаться и ссориться также не полагается.
4. Есть мясо, яйца и молокопродукты тоже не годится.
5. Не стоит шить и вязать.
Что можно делать 10 декабря
1. Рекомендуется употреблять постную пищу.
2. Позволено заниматься легкими делами.
3. Разрешается печь пироги.
Народные приметы на 10 декабря
Ранее "Утро.ру" публиковало календарь народных праздниковв декабре 2020 года.
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