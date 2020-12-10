Гороскоп на 11 декабря 2020 года

Гороскоп на 11 декабря 2020 года
Фото: Утро.ру
Эта пятница будет непростым днем для всех знаков зодиака

Убывающая Луна переходит в созвездие Скорпиона. В этот день будет сложно принимать решения. Подписывать важные договора и соглашения, а также работать с документам нежелательно. Следует быть внимательнее при общении со случайными людьми, особенно в вопросах торговли: могут обмануть. Короткие поездки лучше отложить, как и покупку автомобиля. Но не исключена возможность получить выгодное предложение. Да и встречи с друзьями порадуют.

Овен 

Для Овнов это будет не лучший день. Бесполезно что-то планировать и начинать новое – желаемых результатов вы не получите. Лучше поучиться чему-то новому, Неплохо бы отказаться от некоторых привычек, подумайте о переменах во внешности, стиле одежды. Вечер желательно провести в приятной компании.

Телец 

Тельцам 11.12.2020 покорятся все вершины. В работе вы достигнете успеха, даже если возьметесь за самую сложную задачу или новое дело. Возможно, удастся получить неожиданные деньги. Есть вероятность познакомиться с интересными  людьми.

Близнецы 

В этот день Близнецов ждут испытания. Чтобы пройти их с меньшими потерями, распределите силы. Вам предстоят и успехи, и неудачи. Вы можете отправиться в поездку, которая не только окажется приятной, но и поможет завести выгодные знакомства.

Рак 

Только умение держать себя в руках и не давать волю эмоциям позволит Ракам 11 декабря не нажить неприятностей. Однако вы можете получить заманчивые предложения и найти новый источник дохода. Не исключено начало бурного романа. При этом для восстановления сил найдите время и для отдыха в уединении.

Лев 

У Львов есть все шансы достичь успехов в делах, но это потребует огромных усилий и умения экспериментировать. Вам могут предложить новое место работы, от которого не стоит отказываться. Не исключены потери в финансах. Чтобы не было напрасных трат, постарайтесь ничего не покупать.

Дева

Энергия Дев11.12.2020 будет бить ключом. Но не спешите, чтобы не наделать ошибок, о которых придется сожалеть. Используйте открывшиеся возможности – и ваша жизнь изменится к лучшему. Будьте решительнее. Помогут советы и поддержка близких людей.

Весы

За новые дела Весы в этот день могут приниматься без сомнений – со всем удастся справиться. Деловые встречи пройдут удачно. Рабочие вопросы разрешатся. Чтобы восполнить запас сил, надо отдохнуть. Проведите время в кругу дорогих вам людей.

Скорпион

Скорпионов 11 декабря ждут проблемы и трудности. Обдумывайте каждое свое действие. Не стоит планировать много деловых встреч, только самые важные. Новых дел лучше не начинать. Также не следует заводить новые знакомства. Постарайтесь не выяснять отношения, не ссорьтесь и не скандальте.

Стрелец 

У Стрельцов день будет не слишком результативный, но более-менее спокойный и даже приятный. Будьте увереннее, не бойтесь рисковать. В делах и в личной жизни лучше опираться на свою интуицию и обойтись без советов окружающих.

Козерог 

Работа 11.12.2020 потребует от Козерогов предельно серьезного отношения. Не следует  рисковать и совершать необдуманных действий. Подходящее время научиться чему-то новому, даже тому, от чего раньше держались на расстоянии. Вам могут поступить выгодные предложения по работе.

Водолей 

Чтобы в этот день не истратить много сил и энергии, Водолеям нужно правильно распределить дела по мере их важности, а что-то и вовсе отложить на потом. Для тех, кто занимается коммерцией и бизнесом это подходящее время, как и для решения финансовых вопросов. Воздержитесь от споров, тем более ссор, с родными и близкими.

Рыбы

В делах 11 декабря Рыбам не стоит торопиться и хвататься за все сразу. Будьте предельно внимательны, аккуратны и серьезны. Задуманное ранее может воплотиться. Добиться успеха поможет уверенность в своих силах. При общении с окружающими постарайтесь не спорить и не хвалитесь собственными достижениями.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Полина ДОРОЖКИНА

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