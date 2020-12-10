В эту пятницу не годится давать свои вещи и деньги другим

Дату эту принято называть Сойкиным днем в честь пичужки, которая прилетает в холодное время года. У нее на голове очень примечательный хохолок, а на теле – яркие перышки, некоторые синего цвета с переливами. Ее считают пересмешницей, так как, не имея собственного голоса, она издает звуки, характерные для других птиц, животных и даже человека.



Традиции и обычаи 11 декабря



На Руси в этот день считали хорошим знаком крик прилетевшей к дому сойки. По поверью, если человек последует за птичкой, то она приведет его к счастью.

Мужчины 11 декабря шли к колодцам и слушали. По тому, какие звуки раздавались, определяли свои будущие доходы.

Женщины и девушки гадали. Одни – на судьбу и благополучие семьи, другие – на суженого.

Что нельзя делать 11 декабря

1. Отдавать свои вещи не следует.

2. Не стоит также одалживать другим деньги.

3. Категорически запрещено ссориться.

4. Совсем не рекомендуется громко разговаривать.

5. Нарушать Рождественский пост тоже не положено

Что можно делать 11 декабря

1. Разрешено гадать на достаток и судьбу.

2. Полагается выслушать советы и следовать им.

Народные приметы на 11 декабря

Выпавший ночью снег, скоро не растает, если пошел днем, то долго не пролежит.

Стаи воронов летают под облаками – к метели, сидят на ветках деревьев – к сильному ветру, важно ступают по земле – к потеплению.

Тепло предвещают и часто хлопающие крыльями гуси.

Резкая оттепель сулит наступление крепких и длительных морозов.

Кот, встав на задние лапки, скребет коготками мебель, значит, надвигается стужа.

Если в этот день сухо и холодно, лето ожидается жаркое и засушливое.

Ранее "Утро.ру" познакомило с церковными праздниками в декабре 2020 года.