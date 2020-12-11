Гороскоп на 12 декабря 2020 года

Гороскоп на 12 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
Чем порадует и огорчит  эта суббота, подскажут звезды

В этот день Луна задержится в Скорпионе. На работе не стоит принимать важных решений. Хорошо бы наладить контакты с коллегами и начальством. Желательно поосторожнее обращаться с деньгами – не слишком нужные  вещи лучше не покупать, тем более в кредит. Подходящее время для домашних дел и отдыха с семьей.

Овен 

Наполненность силами и энергией поможет Овнам 12 декабря свернуть горы – удача ждет и в делах, и в отношениях. Только действовать нужно, не теряя ни минуты. Благодаря интуиции вы разрешите финансовые проблемы. Ближе к вечеру можно отправиться за покупками.

Телец 

В этот день Тельцам не стоит откладывать работу и деловые встречи. Можно браться за что-то новое. Благоприятное время для заключения сделок и поездок на небольшие расстояния. Вечером не исключены финансовые потери, неудачные приобретения. Из-за имущества и денег может возникнуть конфликт в семье.

Близнецы 

Упорство и настойчивость помогут Близнецам 12.12.2020 преодолеть все трудности и достичь целей. Но будьте осторожны при решении вопросов, связанных с финансами. Во второй половине дня есть вероятность встретиться с некогда дорогими вам людьми.

Рак 

Раки в этот день могут познакомиться с людьми, которые в будущем станут для них хорошими деловыми партнерами. Не исключены неожиданные события, появление новых интересов и возможностей. Не отказывайтесь от предложений нового способа заработать.

Лев 

При решении важных задач Львам 12.12.2020 не следует торопиться, суетиться, рисковать и экспериментировать, иначе удача может отвернуться. Возможно, вы будете вынуждены потратить немало денег на ремонт чего-то вышедшего из строя или приобретение домашних вещей.

 Дева

В этот день Девам предстоит много забот на работе. Не исключены конфликты с начальством. Постарайтесь быть внимательнее, не распыляйтесь. Некоторые дела желательно отложить. Прежде чем принимать решение по финансовым вопросам, продумайте все до мелочей. Не стоит много тратить, иначе в дальнейшем возникнут проблемы.

Весы

Старание Весов в этот день усилия принесет положительные результаты. Успеха вы добьетесь во всех делах, за которые возьметесь. Только поберегите силы. Вечер подходит для небольших покупок – если не себе, то в подарок близким – и общения с симпатичными людьми.

Скорпион

Трудности подстерегают 12 декабря Скорпионов. Однако вы успешно справитесь с ними. Давние партнеры и хорошие знакомые помогут решить многие вопросы. Уделите время родным, проявите забот у о них. Не унывайте и не грустите.

Стрелец 

В этот день Стрельцам нужно продумывать и взвешивать каждое решение. Удастся заполучить полезные сведения, касающиеся работы. Действуйте по своему усмотрению, не опираясь на чьи-то советы. Проводить важные встречи и общаться с людьми, на которых вы хотите произвести приятное впечатление, лучше после полудня. 

Козерог 

Благодаря решительности и приложенным усилиям Козерогам в этот день повезет – их ждет удача во всем. Есть вероятность получить заманчивое предложение и познакомиться с интересными людьми  Не забывайте о близких – поддержите их.

Водолей 

Эмоции могут подвести в этот день Водолеев, поэтому их нужно сдерживать. Дела будут ладиться. Есть шанс заинтересовать влиятельных людей. Нежелательно брать деньги в долг: последствия будут неприятные. Следует поберечь силы – отдохните, иначе подорвете здоровье.

Рыбы

Критику опытных людей Рыбам 12 декабря нужно учесть, тогда все наладится. Легких побед не ждите, трудитесь больше – и результат не разочарует. Для сделок и денежных трат это  время не подходит. Зато хорошо для посещения театров, светских вечеринок, выставок.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что и почему нельзя дарить в Новый год.

Полина ДОРОЖКИНА

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