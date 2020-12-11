Нежелательно в эту субботу хитрить в денежных делах

Православные 12 декабря чтут святого Парамона. В народе дату называли днем Парамона Зимоуказателя. Именно в это время можно было угадать, какой будет вся зима. Между тем земля уже совсем промерзала, а речки полностью сковывало льдом.

Традиции и обычаи 12 декабря

На Руси в этот день было принято вколачивать в стену бани гвоздь. Считалось, что это защитит строение от разрушения, а семью - от сглаза и болезней.

Также мужчины сметали снег с крыш домов, запасали дрова. Женщины топили жарче печи, варили каши и кормили кур гречихой обязательно из правого рукава – чтобы те пораньше начали нестись.

Девушки гадали, чтобы узнать, когда выйдут замуж и кем будут их суженые – хлеборобами или рыбаками, строителями или охотниками.

Кроме того, было принято ходить по дворам и просить в долг все подряд – и деньги, и еду, и одежду. Наши предки верили, что тем самым они привлекают себе удачу.

Что нельзя делать 12 декабря

1. Не полагается хитрить в денежных делах.

2. Запрещено обижаться и злиться.

3. Также не следует лениться.

4. Не стоит конфликтовать.

5. Проводить опасные магические обряды тоже не рекомендуется.

Что можно делать 12 декабря

1. Желательно рассчитаться по долгам.

2. Хорошо бы заняться тем, что восстанавливает силы.

3. Стоит помочь тому, кто просит об этом.

4. Неплохо в этот день купить подарки родным и друзьям.

Народные приметы на 12 декабря

Восход багряного солнца предвещает ясную, но ветреную погоду.

Дым из трубы идет вниз – к теплу, вверх – к морозу.

Начавшиеся в этот день снегопад и метель продлятся до19 декабря.

Если снег не идет, еще неделю будет очень морозно.

Падающие с неба крупные хлопья снега сулят оттепель.

Снега намело много значит, следующий год будет хорошим, а урожай – богатым

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