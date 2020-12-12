Какие события произойдут в воскресенье, расскажут звезды

13 декабря Луна будет находиться в знаке Стрелец. Такое положение ночного светила активизирует абстрактное мышление и интуицию.



Овен

Благоприятный день. В воскресенье Овны могут смело начинать новые дела и вступать в финансовые отношения. Сделанные в этот день вложения с лихвой окупятся в будущем.

Телец

Звезды советуют Тельцам провести воскресный день на природе. Можно отправиться в лыжный поход или просто прогуляться по парку. Помните, ваши близкие тоже нуждаются во внимании.

Близнецы

13.12 не лучший день для Близнецов. Возможны серьезные финансовые потери. Также представителям этого знака нужно следить за здоровьем и избегать необоснованного риска. Постарайтесь отказаться от активной деятельности.

Рак

Ракам звезды предвещают крупный конфликт в семье. Возможно, причиной станет ревность или денежные неурядицы. Ваша задача – стойко перенести происходящее. Держите себя в руках, тогда серьезных последствий удастся избежать.

Лев

13 декабря стоит посвятить любимому человеку. Устройте романтический вечер или приятный сюрприз для вашей второй половинки. Также не исключено, что в этот день Львы встретят свою судьбу.

Дева

Девам в воскресенье нужно очень внимательно относиться к своему здоровью. Не исключены травмы или несчастный случай. Лучшее решение – остаться дома. Избегайте шумных компаний.

Весы

День сулит Весам склоки с бывшими деловыми партнерами. Возможны ощутимые материальные потери. На воскресенье лучше не планировать серьезные дела.

Скорпион

13 декабря будет наполнено событиями. У Скорпионов закружится голова от происходящего. Следите за финансами, лучше избегать необдуманных трат – вы можете пожалеть об этом в будущем.

Стрелец

Благоприятный день. Звезды обещают Стрельцам приятные знакомства и разрешение старых конфликтов. Не исключены серьезные финансовые поступления.

Козерог

Козерогам лучше отказаться от реализации каких-либо проектов в одиночестве – вам нужны помощники. Не стесняйтесь обратиться за поддержкой к близким, вместе вам удастся достичь наилучших результатов.

Водолей

Тревожный день. Скорее всего, Водолеев ждут склоки на работе или неурядицы дома. Также под угрозой находится ваше здоровье. Постарайтесь быть осмотрительными и избегайте рискованных ситуаций.

Рыбы

13.12 Рыбам будут поступать различные предложения. Однако нужно помнить – как бы заманчиво они не выглядели, соглашаться можно только после трезвой оценки ситуации. От того, доверитесь ли вы своей интуиции, зависит будущее благосостояние.

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