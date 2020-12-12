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В это воскресенье, 13 декабря, православные чтут память апостола Андрея Первозванного. Также этот праздник называют Андреевым днем. Он является не только религиозным, но и народным. Традиционно на него было принято гадать.
Приметы на 13 декабря 2020
Что нельзя делать в день Андрея Первозванного
Запрещено заниматься рукоделием: шить, прясть, вязать. Также нельзя было выполнять работу по дому.
Свадьбы и застолья в этот день запрещены – гуляния могут принести большую беду.
Выходить из дома можно было только по особым причинам. Считалось, что в такой день нечисть выходит на улицу.
Нельзя есть ничего мясного и хлеб перед гаданиями. Если девушки проводили обряд, то им запрещалось разговаривать до самого утра.
Что можно делать в Андреев день
В этот праздник было принято гадать. Девушки снимали с левой ноги туфлю и перебрасывала ее через ворота дома. Куда показывал носок – в той стороне и живет суженный. Сны с 12 на 13 декабря считались вещими. Для того, чтобы он приснился люди читали заговоры на стакан воды, а после выпивали ее.
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