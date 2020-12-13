Звезды подскажут, как лучше начать рабочую неделю

В понедельник важно прислушаться к тому, что говорит внутренний голос. Вероятнее всего, он подскажет, как правильно поступить. Это поможет избежать необдуманных поступков, найти верные решения. Также звезды советуют не бояться рисковать: отбросьте все сомнения и действуйте в соответствии со своими желаниями. Во второй половине дня возможны приятные знакомства.

Овен

Представителям знака удастся завоевать внимание общества, поэтому не упустите свой шанс донести что-то важное. 14.12 стремление к успеху и решительный настрой обязательно дадут свои плоды. Возможно, Овнам удастся заключить долгосрочную выгодную сделку. В личных отношениях все будет спокойно, но лишь в том случае, если вы не будете критиковать возлюбленного слишком часто.

Телец

Начало дня обещает быть вдохновляющим, поэтому используйте его для реализации своих идей на работе и в бизнесе. Во второй половине дня Тельцам лучше отдохнуть. Можно провести вечер в одиночестве или выбраться куда-то с друзьями.

Близнецы

14 декабря постарайтесь держать себя в руках. Это задаст позитивную и гармоничную тенденцию. Близнецам нельзя позволять начальству нагружать вас чрезмерной работой. Если есть возможность, делегируйте часть своих рабочих нагрузок другим.

Рак

Время заняться обустройством дома: создайте ту обстановку, которую вы хотите. Также не исключено, что 14.12.20 Ракам придется извиниться перед кем-то за проступок, совершенный в прошлом. Это может быть трудно, однако после представители знака почувствуют облегчение.

Лев

Если вы теряете уверенность в себе, вам нужно срочно что-то изменить в своей жизни. Можно, например, взять инициативу на себя и не ждать, пока действовать начнут другие. Львы могут чувствовать смешанные эмоции из-за того, что не будут знать, в каком направлении двигаться. Не стесняйтесь попросить совета.

Дева

Постарайтесь не конфликтовать с окружающими, потому что ссоры, начатые 14 декабря могут затянуться. Не спешите говорить все, что вы думаете, будет лучше, если Девы скорректируют мнение в соответствии с обстоятельствами. В личной жизни возможны перемены к лучшему, особенно, если будете выбирать сердцем, а не умом.

Весы

Могут возникнуть трудности в общении с близкими. Воспринимайте это как возможность изменить круг общения, убрав из жизни людей, которые порой мешают вам двигаться вперед. Весы должны четко понимать, каких друзей они хотят видеть рядом. Во второй половине дня лучше не сидеть дома, а отправиться на прогулку. 14 декабря высока вероятность познакомиться с кем-то интересным.

Скорпион

Если вы чувствуете себя немного измотанным, то даже небольшое упражнение и физическая активность изменят ситуацию. Прогулка или тренировка помогут Скорпионам разобраться в собственных мыслях и получить необходимую энергию. Самое главное не переусердствовать.

Стрелец

В понедельник звезды рекомендуют Стрельцам набраться смелости и действовать. Ваш серьезный поход к работе не останется незамеченным. Да и удача на вашей стороне: 14 декабря представители знака могут оказаться в нужном месте в нужное время. Не исключено, что именно сейчас вы сможете осуществить задуманное.

Козерог

У Козерогов могут возникнуть трудности на работе, но лишь в том случае, если вы не используете свой творческий потенциал. Постарайтесь отвлечься от рутины и по-новому взглянуть на привычные задачи. Пересмотрите свой круг общения: держаться за вещи, людей и ситуации бесполезно, особенно если вы их переросли.

Водолей

Помните, что порой успех иногда требует высокого уровня выносливости. Не сдавайтесь, даже если будет казаться, что весь мир настроен против вас. Звезды советуют Водолеям не останавливаться, пока цель не будет достигнута. 14.12 не стоит принимать опрометчивых решений.

Рыбы

Попробуйте поискать новые источники вдохновения, особенно если чувствуете, что силы на исходе. Верьте в себя и все получится. Примените свое обаяние, воображение и креативность, чтобы улучшить личную жизнь.

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