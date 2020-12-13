Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в Наумов день

Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в Наумов день
Фото: pixabay.com
На Руси запрещалось есть и перекусывать во время обучения чему-то новому

14 декабря православные чтят память Святого Наума, которого считают одним из 12 малых пророков. 

На Руси Наума называли Грамотником и считали покровителем учащихся. По традиции, именно с 14 декабря дети начинали учиться. Делали это зимой, потому что в этот период заканчивалась работа, поэтому большую часть времени люди занимались домашними делами или отдыхали. 

Наши предки молились Науму, чтобы учеба давалась легко. Раньше преподаватели сами приходили к ребятам. По традиции, перед началом учебы дети получали три удара розгами, а перед началом занятия трижды кланялись учителю. 

Что нельзя делать 14 декабря: 

  • Запрещалось оставлять книгу или учебник в открытом виде. Считалось, что в этом случае полученная информация просто "вылетит" из головы. 
  • Нельзя есть во время учебы, иначе можно "заесть" новые знания. 
  • Не стоит смотреть в глаза нищим, потому что можно перенять все его беды и несчастья. 
  • Также лучше не выходить ночью из дома, ведь велика вероятность столкнуться с нечистой силой. 

Что можно делать 14 декабря: 

  • Займитесь учебой. Особенно хороша эта дата для подготовки к экзаменам. 
  • Наши предки в этот день отправлялись в церковь на праздничное служение. 
  • Помогите нуждающимся. Однако помните, что смотреть в глаза нищим в этот день запрещено. 

Народные приметы 14 декабря: 

  • Если собаки весь день лают, значит будет затяжной снегопад. 
  • На ночном небе много ярких звезд – ждите суровых морозов. 
  • Ветер северный дует – к похолоданию. 
  • Если месяц в этот день на спине лежит, значит в ближайшие дни потеплеет.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что нельзя дарить на Новый год. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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