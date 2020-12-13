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14 декабря православные чтят память Святого Наума, которого считают одним из 12 малых пророков.
На Руси Наума называли Грамотником и считали покровителем учащихся. По традиции, именно с 14 декабря дети начинали учиться. Делали это зимой, потому что в этот период заканчивалась работа, поэтому большую часть времени люди занимались домашними делами или отдыхали.
Наши предки молились Науму, чтобы учеба давалась легко. Раньше преподаватели сами приходили к ребятам. По традиции, перед началом учебы дети получали три удара розгами, а перед началом занятия трижды кланялись учителю.
Что нельзя делать 14 декабря:
Что можно делать 14 декабря:
Народные приметы 14 декабря:
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