На Руси запрещалось есть и перекусывать во время обучения чему-то новому

14 декабря православные чтят память Святого Наума, которого считают одним из 12 малых пророков.

На Руси Наума называли Грамотником и считали покровителем учащихся. По традиции, именно с 14 декабря дети начинали учиться. Делали это зимой, потому что в этот период заканчивалась работа, поэтому большую часть времени люди занимались домашними делами или отдыхали.

Наши предки молились Науму, чтобы учеба давалась легко. Раньше преподаватели сами приходили к ребятам. По традиции, перед началом учебы дети получали три удара розгами, а перед началом занятия трижды кланялись учителю.

Что нельзя делать 14 декабря:

Запрещалось оставлять книгу или учебник в открытом виде. Считалось, что в этом случае полученная информация просто "вылетит" из головы.

Нельзя есть во время учебы, иначе можно "заесть" новые знания.

Не стоит смотреть в глаза нищим, потому что можно перенять все его беды и несчастья.

Также лучше не выходить ночью из дома, ведь велика вероятность столкнуться с нечистой силой.

Что можно делать 14 декабря:

Займитесь учебой. Особенно хороша эта дата для подготовки к экзаменам.

Наши предки в этот день отправлялись в церковь на праздничное служение.

Помогите нуждающимся. Однако помните, что смотреть в глаза нищим в этот день запрещено.

Народные приметы 14 декабря:

Если собаки весь день лают, значит будет затяжной снегопад.

На ночном небе много ярких звезд – ждите суровых морозов.

Ветер северный дует – к похолоданию.

Если месяц в этот день на спине лежит, значит в ближайшие дни потеплеет.

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