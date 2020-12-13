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Вторая половина первого месяца зимы откроет перед многими практически безграничные возможности. Однако астрологи советуют тратить появившуюся вдруг энергию на глобальные проекты и важные дела, мелочами можно будет заняться в январе.
Овен
Звезды сулят вам трудности. Всю неделю окружающие будут пытаться сбить вас с намеченного пути. Овнам не стоит поддаваться на уговоры близких и коллег. Действуйте так, как подсказывает вам интуиция. Не ошибетесь.
Телец
Тельцам стоит отдохнуть в ближайшие семь дней. Подвигов на работе не предвидится. Более того, есть угроза испортить мнение начальства о себе. Не берите на себя лишнего, и неделя пройдет без проблем.
Близнецы
А вот представителям этого знака, наоборот, следует завершить все свои деловые дела в это время. Перед самым Новым годом Близнецам не дадут внешние обстоятельства заняться рабочими вопросами, личные вопросы займут все ваше время.
Рак
Астрологи предсказывают, что для Раков настал переломный момент в личной жизни. Ваши страхи испарятся, а рядом окажется человек, который вполне может стать второй половинкой. Приглядитесь к новым знакомым, советует гороскоп на неделю.
Лев
Представителей знака ждут приятные новости по работе. Велик шанс получить должность, о которой вы так давно мечтали. Финансовая проблема Львов также неожиданным образом решится – ваш кошелек может стать плотнее.
Дева
У Дев с 14 по 20 декабря откроется второе дыхание. Все у вас будет получаться как нельзя лучше. Коллеги будут завидовать вашему успеху, а начальство по достоинству оценит ваши навыки. В личной жизни также неделя обещает гармонию и счастье.
Весы
Позитивные тенденции внесутся в жизнь представителей знака. Стоит воспользоваться такой энергией – уделите внимание масштабным проектам в вашей жизни. Не растрачивайте силы на мелочи.
Скорпион
Скорпионам стоит сейчас поберечь себя. Астрологи рекомендуют заняться своим здоровьем, больше спать и отдыхать. Прошедший год выдался нелегким, поэтому настало время вознаградить себя за все пережитое. Тратьте больше времени на то, что приносит вам удовольствие. Небольшая передышка благотворно повлияет на вас.
Стрелец
Стрельцам в начале неделе стоит быть осторожными. Новолуние в вашем знаке может негативно сказаться на вашей жизни. Действуйте, как обычно, не привнося в привычные вещи ничего нового. Так вы сможете защитить себя от лишних проблем.
Козерог
Астрологи рекомендуют вам неделю с 14 по 20 декабря быть в центре внимания. Чем чаще Козероги будут выбираться из дома, тем больше вероятность изменить свою жизнь к лучшему. Новые знакомства и старые друзья зарядят энергией надолго.
Водолей
Водолеям вселенная приготовила приятный сюрприз. Весь год вы боролись с независящими от вас обстоятельствами. Однако теперь вся борьба позади. Настало время спокойствия и любви.
Рыбы
Вам в это время стоит заняться домашними делами и собой. Выбросите старые вещи, которые захламляют дом, а также избавьтесь от негативных мыслей и людей, которые портят вам жизнь.
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