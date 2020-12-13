Астрологический прогноз на ближайшие семь дней подскажет, что каждому из знаков зодиака стоит сделать перед Новым годом

Вторая половина первого месяца зимы откроет перед многими практически безграничные возможности. Однако астрологи советуют тратить появившуюся вдруг энергию на глобальные проекты и важные дела, мелочами можно будет заняться в январе.

Овен

Звезды сулят вам трудности. Всю неделю окружающие будут пытаться сбить вас с намеченного пути. Овнам не стоит поддаваться на уговоры близких и коллег. Действуйте так, как подсказывает вам интуиция. Не ошибетесь.

Телец

Тельцам стоит отдохнуть в ближайшие семь дней. Подвигов на работе не предвидится. Более того, есть угроза испортить мнение начальства о себе. Не берите на себя лишнего, и неделя пройдет без проблем.

Близнецы

А вот представителям этого знака, наоборот, следует завершить все свои деловые дела в это время. Перед самым Новым годом Близнецам не дадут внешние обстоятельства заняться рабочими вопросами, личные вопросы займут все ваше время.

Рак

Астрологи предсказывают, что для Раков настал переломный момент в личной жизни. Ваши страхи испарятся, а рядом окажется человек, который вполне может стать второй половинкой. Приглядитесь к новым знакомым, советует гороскоп на неделю.

Лев

Представителей знака ждут приятные новости по работе. Велик шанс получить должность, о которой вы так давно мечтали. Финансовая проблема Львов также неожиданным образом решится – ваш кошелек может стать плотнее.

Дева

У Дев с 14 по 20 декабря откроется второе дыхание. Все у вас будет получаться как нельзя лучше. Коллеги будут завидовать вашему успеху, а начальство по достоинству оценит ваши навыки. В личной жизни также неделя обещает гармонию и счастье.

Весы

Позитивные тенденции внесутся в жизнь представителей знака. Стоит воспользоваться такой энергией – уделите внимание масштабным проектам в вашей жизни. Не растрачивайте силы на мелочи.

Скорпион

Скорпионам стоит сейчас поберечь себя. Астрологи рекомендуют заняться своим здоровьем, больше спать и отдыхать. Прошедший год выдался нелегким, поэтому настало время вознаградить себя за все пережитое. Тратьте больше времени на то, что приносит вам удовольствие. Небольшая передышка благотворно повлияет на вас.

Стрелец

Стрельцам в начале неделе стоит быть осторожными. Новолуние в вашем знаке может негативно сказаться на вашей жизни. Действуйте, как обычно, не привнося в привычные вещи ничего нового. Так вы сможете защитить себя от лишних проблем.

Козерог

Астрологи рекомендуют вам неделю с 14 по 20 декабря быть в центре внимания. Чем чаще Козероги будут выбираться из дома, тем больше вероятность изменить свою жизнь к лучшему. Новые знакомства и старые друзья зарядят энергией надолго.

Водолей

Водолеям вселенная приготовила приятный сюрприз. Весь год вы боролись с независящими от вас обстоятельствами. Однако теперь вся борьба позади. Настало время спокойствия и любви.

Рыбы

Вам в это время стоит заняться домашними делами и собой. Выбросите старые вещи, которые захламляют дом, а также избавьтесь от негативных мыслей и людей, которые портят вам жизнь.

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